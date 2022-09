Elvie

Power to the Mums: Die neue Milchpumpe Elvie Stride startet in Deutschland

Bild-Infos

Download

Berlin / London (ots)

Diskretes Abpumpen in Krankenhausqualität bei voller Bewegungsfreiheit

Gibt mehr Müttern Zugang zu modernster Technologie

Hoher Komfort: leicht, leise und per App steuerbar

Stillen als einfachste Sache der Welt? Nicht ganz: 59 Prozent der Mütter in Deutschland haben laut einer aktuellen Umfrage* von Elvie Probleme beim Stillen. Hier kann Abpumpen helfen und auch sonst praktisch sein, wenn es darum geht, einen Vorrat an Muttermilch anzulegen oder das Füttern einmal an andere abzugeben. Herausforderung dabei: Die meisten Milchpumpen sind so konstruiert, dass Frauen viel Privatsphäre benötigen und sie quasi untätig in den heimischen Sessel zwingen.

Anders mit der Elvie Stride. Die neue elektrische Milchpumpe der Frauengesundheitstechnologie-Marke Elvie kommt nun auch nach Deutschland. Elvie Stride schenkt Müttern Abpump-Power in Krankenhausqualität und lässt ihnen beide Hände frei. Seit April ist die elektrische Milchpumpe bereits in den USA verfügbar und die aktuelle Version hat dort vor Verkaufsstart zu langen Wartelisten mit über 13.500 Eintragungen geführt. Kein Wunder: Die Elvie Stride ist nicht nur leistungsstark, sondern auch extrem leise und leicht, sodass sie bequem im BH unter der Kleidung getragen werden kann.

Elvies neueste Milchpumpe gibt mehr Müttern Zugang zu innovativer Technologie für Frauen. Die Elvie Stride ist in der Einzelversion für 199 Euro und als Doppelmilchpumpe für 349 Euro direkt im Elvie-Shop, bei Amazon sowie bei Babymarkt erhältlich.

Die Funktionen der Elvie Stride im Überblick:

Leistungsstark und dennoch ultra leise: Die Abpumpleistung der Elvie Stride (bis zu -300 mmHg) mit zwei Betriebsarten und zehn Intensitätsstufen entspricht der von Klinikpumpen. Extrem leise, dank besonders kleinem Motor mit Geräuschdämpfung.

Die Abpumpleistung der Elvie Stride (bis zu -300 mmHg) mit zwei Betriebsarten und zehn Intensitätsstufen entspricht der von Klinikpumpen. Extrem leise, dank besonders kleinem Motor mit Geräuschdämpfung. Geringes Gewicht und im BH zu tragen: Jede Schale hat ein Eigengewicht von weniger als 150 g - für ein unbeschwertes Gefühl. Die unauffällige Silhouette wirkt unter der Kleidung natürlich.

Jede Schale hat ein Eigengewicht von weniger als 150 g - für ein unbeschwertes Gefühl. Die unauffällige Silhouette wirkt unter der Kleidung natürlich. Beide Hände frei: Kein Hantieren mit Flaschen und keine Kabel, die im Weg sind: Elvie Stride lässt die Hände frei und Frauen können sich völlig frei bewegen.

Kein Hantieren mit Flaschen und keine Kabel, die im Weg sind: Elvie Stride lässt die Hände frei und Frauen können sich völlig frei bewegen. Volle Kontrolle für Anwenderinnen: Die Anwenderin kann die Pumpe mit der App "Pump with Elvie" verbinden, um ihre Pumpe über das Smartphone zu steuern, die Saugintensität anzupassen und den Abpumpverlauf anzusehen, ohne dafür in den BH fassen zu müssen.

Die Anwenderin kann die Pumpe mit der App "Pump with Elvie" verbinden, um ihre Pumpe über das Smartphone zu steuern, die Saugintensität anzupassen und den Abpumpverlauf anzusehen, ohne dafür in den BH fassen zu müssen. Individueller Komfort: Zehn Intensitätsstufen sowohl im Stimulations- als auch im Abpumpmodus ermöglichen ein äußerst komfortables Abpumpen. Die Pumpe kann so eingerichtet werden, dass sie jedes Mal mit den persönlichen Voreinstellungen startet.

Zehn Intensitätsstufen sowohl im Stimulations- als auch im Abpumpmodus ermöglichen ein äußerst komfortables Abpumpen. Die Pumpe kann so eingerichtet werden, dass sie jedes Mal mit den persönlichen Voreinstellungen startet. Die App "Pump with Elvie": Elvie Stride funktioniert sowohl mit als auch ohne die App. Allerdings können Anwenderinnen mit der App die Pumpe fernsteuern und die Abpumpvorgänge pro Brust speichern. Für den Schnellstart können außerdem individuelle Voreinstellungen gespeichert werden.

"Elvie Stride ergänzt Elvies Produktpalette an revolutionären Stillprodukten. Unser Ziel ist es, Frauen mit modernster Technologie zu unterstützen. Es existieren leider immer noch viele Stigmata und Herausforderungen, die mit dem Stillen und Abpumpen verbunden sind. Elvie Stride gibt mehr Frauen die Möglichkeit, diskret und zu ihren eigenen Bedingungen abzupumpen", sagt Tania Boler, CEO und Gründerin von Elvie.

*Quelle: Umfrage aus dem Jahr 2022 unter 1004 Müttern in der Bundesrepublik, die das Markforschungsinstitut YouGov im Auftrag von Elvie durchgeführt hat.

Über Elvie

Elvie, 2013 gegründet, ist eine britische Marke, die intelligentere Technologien für Frauen entwickelt. Angesichts mangelnder passender Unterstützung für frischgebackene Mütter stellte CEO Tania Boler ein Team von Weltklasse-Ingenieur*innen, Designer*innen und Manager*innen zusammen, um statt den verfügbaren unattraktiven und veralteten Frauengesundheitsartikeln formschöne, zeitgemäße Produkte anzubieten. Elvie hat mittlerweile fünf Produkte auf dem Markt. Das erste, der Elvie Trainer, ist ein preisgekrönter Beckenbodentrainer mit App. Das zweite, die Elvie Pump, die weltweit erste leise tragbare Milchpumpe.

Elvie Curve und Elvie Catch komplettieren die Stillproduktpalette: Elvie Curve, eine tragbare Silikon-Milchpumpe, welche die natürliche Saugkraft für Extra-Komfort nutzt und Elvie Catch, zwei sichere Auffangschalen für überschüssige Milch.

Die neueste Ergänzung des Sortiments ist Elvie Stride, eine freihändige elektrische Milchpumpe in Krankenhausqualität, die es Müttern ermöglicht, diskret abzupumpen, ohne Kompromisse bei der Abpumpleistung eingehen zu müssen.

Mehr Informationen zu Elvie finden Sie hier.

