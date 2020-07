Tourismusverband St. Johann in Salzburg

JoKiWo - St. Johanner Kinderwoche

St. Johann (ots)

Spiel, Spaß und Action vom 12. – 18. Juli 2020

Vom 12.-18. Juli dreht sich in St. Johann in Salzburg wieder alles um die kleinsten Gäste. Bei der zweiten Auflage der JoKiWo – der St. Johanner Kinderwoche werden Kinderaugen zum Strahlen gebracht.

Den Start und gleichzeitig das Highlight der Kinderwoche bereitet die Salzburger Philharmonie mit der musikalischen Aufführung des Märchens „Hänsel und Gretel“.

„Wir wollen Kindern die Möglichkeit geben, ein richtiges Symphonieorchester in speziell für sie konzipierten Konzerten zu erleben.“ sagt Elisabeth Fuchs, Leiterin der Philharmonie Salzburg.

Weiter geht es am Dienstag in der Berg- und Naturerlebniswelt Geisterberg im Snow Space Salzburg. Beim “Tag am Geisterberg” können alle abenteuerhungrigen Kids (ab 8 Jahren) den neu errichteten Drachis Kinderklettersteig erklimmen. Begleitet werden sie beim Aufstieg entlang der 70 Meter hohen Felswand von einem staatlich geprüften Bergführer. Die Sicherheitsausrüstung samt Klettergurt und Steinschlaghelm kann an dem Tag kostenlos ausgeliehen werden.

„Ziel der Kinderwoche ist es, unseren kleinsten Gästen zu zeigen, dass man gut und gerne auch mal das Handy und Tablet beiseitelassen kann. Wir wollen sie mit analogen Geschichten zum Staunen bringen.“ betont Stefanie Mayr, Geschäftsführerin Tourismusverband St. Johann in Salzburg.

Am Donnerstag verzaubert der passionierte Kinderzauberer den Stadtpark in St. Johann. Er schafft es schon seit Jahrzehnten, mit Hilfe seiner persönlichen Assistentin Paula der Kuh, sein Publikum zum Staunen und zum Lachen zu bringen.

Am Freitag endet die St. Johanner Kinderwoche mit viel Spaß und Action. Gemeinsam mit der Handelsgemeinschaft JOregional wird ein spezieller Familien-Shoppingtag inszeniert. Auf die Kinder warten neben vielen tollen Angeboten auch Air-Brush Schminker, Stelzen-Attraktionen und Luftballon-Künstler.

Weitere Informationen finden Sie unter www.josalzburg.com/jokiwo.

