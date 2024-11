StorPool Storage

StorPool unter den TOP 5 der modernen SDS-Blockspeicherlösungen von DCIG

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire)

StorPool Storage, führender Anbieter von Cloud-Management- und Datenspeicherlösungen, wurde als eine der TOP 5-Lösungen im Bericht „DCIG 2025–26 TOP 5 Modern SDS (Software-Defined Storage) Block Storage Solutions" ausgezeichnet.

DCIG bewertete formell mehr als 20 verschiedene SDS-Blockspeicherlösungen auf der Grundlage verschiedener Merkmale und Fähigkeiten, einschließlich Datenschutz sowie Sicherheit, Bereitstellungsoptionen, Produkt- und Leistungsmanagement sowie technischem Support. Basierend auf diesen Kriterien wurde StorPool Storage von DCIG mit einem DCIG TOP 5 Ranking ausgezeichnet, in dem die Besonderheiten der Datenplattform des Unternehmens im Vergleich zu anderen Lösungen auf der Liste hervorgehoben werden.

„Unternehmen stoßen zunehmend auf neue Anwendungsfälle, die den Einsatz von Speicherlösungen erfordern, welche über traditionelle Speicherhardware hinausgehen", so Jerome Wendt, leitender Analyst bei DCIG. „Dieser Bericht bietet einen Leitfaden zu den DCIG TOP 5 Software-Defined Storage (SDS) Blockspeicherlösungen, die Unternehmen mit modernen IT-Infrastrukturen für den Einsatz in diesen Umgebungen in Betracht ziehen sollten."

Der vollständige Bericht 2025–26 DCIG TOP Modern SDS Block Storage Solutions enthält zusätzliche Details wie z. B.:

Eine Liste aller 21 bewerteten SDS-Blockspeicherlösungen.

Gemeinsame Merkmale für alle SDS-Blockspeicherlösungen.

Differenzierungsmerkmale moderner SDS-Blockspeicherlösungen.

Unterscheidungsmerkmale der DCIG TOP 5 Modern SDS Block Storage Lösungen.

Fünf Unterschiede zwischen den DCIG TOP 5 Modern SDS Block Storage Solutions.

StorPool Storage ist eine Datenspeicher-Softwareplattform der nächsten Generation, die für Arbeitslasten entwickelt wurde, welche ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit erfordern. Sie ermöglicht die Bereitstellung hochleistungsfähiger, linear skalierbarer Primärspeichersysteme auf Industriestandardservern, um die Anforderungen großer Clouds an die Datenspeicherung und Datenverwaltung zu erfüllen.

Mit StorPool können Unternehmen ihre Abläufe rationalisieren und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs von IT-Infrastrukturen über den gesamten Stack hinweg verändern. Darüber hinaus wird StorPool als Fully Managed Solution – eine vollständig verwaltete Lösung – angeboten, bei der das StorPool-Team jedes Speichersystem entwirft, einrichtet, einstellt, überwacht und wartet, sodass die Endbenutzer schnelle sowie zuverlässige Dienste erhalten und die StorPool-Kundschaft mehr Zeit hat, sich auf das Wachstum ihres Kerngeschäfts zu konzentrieren.

„Wir sind begeistert, dass die StorPool-Storage-Plattform im renommierten DCIG-Blockspeicherbericht mit einer TOP-5-Platzierung ausgezeichnet und unsere Fähigkeit hervorgehoben wurde, in Bezug auf Zuverlässigkeit, Agilität, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz mehr zu liefern als andere primäre Speicherprodukte,", sagt Boyan Ivanov, Geschäftsführer von StorPool Storage. „Unser einzigartiges Angebot wird in der gesamten Branche von Analysten, Kundschaft und Partnern als Wegweiser zur Beschleunigung des Geschäfts in der heutigen Welt der modernen IT anerkannt. Unsere Aufnahme in die DCIG TOP 5 ist eine gute Bestätigung von Dritten für die Stärke unseres Angebots."

Der vollständige DCIG-Bericht 2025-26 TOP Modern SDS Block Storage Solutions steht zum sofortigen Download bereit.

Informationen zu StorPool Storage

StorPool Storage ist eine primäre Datenspeicherplattform, die für moderne, groß angelegte Cloud-Infrastrukturen entwickelt wurde. Die Plattform bietet die Geschwindigkeit, Flexibilität, Skalierbarkeit und das Preis-/Leistungsverhältnis, die für moderne Anwendungen und Geschäftsanforderungen erforderlich sind. Zur StorPool-Kundschaft gehören IT-Dienstleister, die öffentliche, private und hybride Clouds aufbauen – Managed Service Provider, Hosting Service Provider, Cloud Service Provider, Unternehmen und SaaS-Anbieter. Die StorPool-Storage-Plattform ist ein Storage-as-a-Service (STaaS) Angebot mit einem „Bring Your Own Server"-Modell. Es kombiniert Software mit einem vollständig verwalteten Datenspeicherservice, der Standardhardware in schnelle, hochverfügbare und skalierbare Speichersysteme verwandelt. Erhalten Sie weitere Informationen zu StorPool Storage und wie wir die Welt durch produktiveres Speichern von Daten beschleunigen!

