Das gesündeste Lebensmittel der Welt: VEGISAN entwickelt erste verzehrfertige Vollkost zum Abnehmen

Einfach leichter leben - Diesem Motto hat sich VEGISAN als Hersteller kalorienarmer Komplettnahrung verschrieben und mit den LEANFOOD TABS eine Ernährungsinnovation auf den Markt gebracht. Das Besondere daran: Bei der Hälfte der Kalorien ist eine vollständige Nährstoffversorgung auf natürlicher Pflanzenbasis garantiert. Damit entwickelt VEGISAN die weltweit erste verzehrfertige Vollkost zur gesunden Gewichtsreduktion und Fettverbrennung.

Optimale Nährstoffaufnahme auf ernährungswissenschaftlicher Basis

In jahrelanger Forschung haben sich die Gründer von VEGISAN der Analyse von mehr als 3.850 pflanzlichen Rohstoffen gewidmet und mithilfe eines Spezialverfahrens alle essenziellen Mikronährstoffe für den Tagesbedarf herausgearbeitet. Das Ergebnis spricht für sich: Die LEANFOOD TABS bieten 100 Prozent Nährstoffgarantie auf rein pflanzlicher Basis und sind somit die erste kalorienarme Komplettnahrung, die alle vom Körper benötigten Mikronährstoffe enthält. Dabei überzeugen sie - im Vergleich zur normalen Ernährung - durch einen höheren Eiweißgehalt sowie 60 Prozent weniger Kohlenhydrate und Fett bei maximal 1.200 Kalorien am Tag.

Eine transparente Nährstoffdeklaration und wissenschaftliche Belegbarkeit stehen für VEGISAN an erster Stelle: "Unser Anspruch ist es, auf Grundlage der neuesten Erkenntnisse in der Ernährungswissenschaft das beste Lebensmittel auf Pflanzenbasis herzustellen", so Wolfang Grabher, Gründer und Entwickler. Im Gegensatz zum Wettbewerb verwenden die Experten deshalb ausschließlich pflanzliche Inhaltsstoffe auf basischer Grundlage und verzichten auf einen künstlichen Vitamin- und Mineralstoffmix - die ideale Verknüpfung der Komponenten Umwelt, Mensch und Gesundheit. Zudem erfüllen die LEANFOOD TABS mehr als 180 Health Claims, die nicht nur wissenschaftlich belegt, sondern von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit autorisiert worden sind.

Gesund und ohne jeglichen Aufwand abnehmen

Ob Zuhause, auf Reisen, beim Sport, in der Freizeit oder im Büro - Die Komplettnahrung von VEGISAN zeichnet sich neben ihren Inhaltstoffen besonders durch ihre zeit- und platzsparende Anwendung aus. Die LEANFOOD TABS sind bereits verzehrfertig zubereitet und können als vollwertiges Naturprodukt entweder einzelne Mahlzeiten oder die komplette Nahrung gleichwertig ohne Energie-, Nährstoff- oder Leistungsverlust ersetzen. Dabei passen sie in jede Hosentasche und überzeugen mit rund 90 Prozent weniger Platzbedarf als Obst und Gemüse. Alle zehn goldenen Regeln der Ernährungswissenschaft für professionelles Abnehmen - darunter Kalorienreduktion, Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels und eine ausgewogene Energieversorgung - werden durch die TABS erfüllt. Dadurch ist schnelles, gesundes Abnehmen ganz ohne Nahrungsergänzungsmittel, Kalorienzählen, Ernährungsberatung oder Sport garantiert.

Über VEGISAN

Die VEGISAN AG ist Hersteller von LEANFOOD TABS, der ersten verzehrfertigen Tagesration zur professionellen Gewichtsabnahme mit allen essenziellen Mikronährstoffen des Tagesbedarfes, hergestellt aus kalorienreduzierter Vollkost.

