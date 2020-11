Galaxus

Green Deal statt Black Friday: Galaxus übernimmt CO2-Ausgleich beim Online-Shopping

Bild-Infos

Download

HamburgHamburg (ots)

- Galaxus übernimmt vom 27. bis 30. November die CO2-Kompensation für alle Kundenbestellungen im Onlineshop auf das gesamte Sortiment - Weihnachten ist das Fest der Techies: Die Top-10 der beliebten Technikprodukte bei Galaxus.de - Knapp 60 Prozent der Deutschen wollen klimaneutral online einkaufen

Die große Geschenkejagd vor Weihnachten wird 2020 vorzugsweise online und fernab von dichtem Gedränge und Menschenmassen stattfinden. Das kann sogar gut fürs Klima sein: Denn jeder Kunde des Onlineshops Galaxus kann beim Check-out mit dem Gutscheincode GREENDEAL kostenfrei das entstandene CO2 kompensieren. Der Betrag wird für jedes Produkt individuell berechnet und berücksichtigt die gesamte Wertschöpfungskette von der Gewinnung der Rohstoffe über die Produktion bis hin zur Lieferung nach Hause. Das zugrunde liegende Kompensationsmodell ist das erste im deutschsprachigen Raum. Es bietet Kunden die Möglichkeit, beim Check-out einen freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Galaxus geht auf die Forderung vieler deutscher Konsumenten nach klimaneutralen Shopping-Alternativen ein und setzt ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit beim Einkaufen im Internet. Hier finden Sie alle Details zur Aktion.

Beim Onlineshopping unkompliziert einen Beitrag fürs Klima leisten

Laut bevh kaufen die Deutschen ihre Geschenke immer häufiger online ein. Doch nur wenige Shops, stationär wie online informieren Verbraucher über den CO2-Fußabdruck von Produkten oder bieten freiwillige Kompensationsmöglichkeiten an. "Würde jeder Onlineshop in Deutschland die Möglichkeit zur Kompensation anbieten und jeder Konsument nur ein Prozent des Kaufpreises kompensieren, wären das nach Angaben des bevh bei rund 20 Milliarden Euro Branchenumsatz alleine im dritten Quartal dieses Jahres 200 Millionen Euro, die in Umweltschutzprojekte wie den Bau von Elektrotankstellen oder den Ausbau mit Solarpanels fließen", sagt Frank Hasselmann, Geschäftsführer von Galaxus Deutschland. "Mit der heutigen Aktion wollen wir zeigen, dass Unternehmen und Verbraucher unkompliziert einen großen Beitrag für das Klima leisten können und dieser niedriger ist, als die meisten denken".

Soviel CO2 kostet die Lieblingstechnik der Deutschen in Grün

Weihnachten ist das Fest der Techies, deshalb hat Galaxus für die 200 beliebtesten Produkte berechnet, wie hoch der CO2-Ausstoß bei der Herstellung ist und den Kompensationsbetrag in Prozent errechnet. Beispielsweise entstehen beim kürzlich erschienenen iPhone 12 noch immer 112,49 kg CO2, obwohl Apple seinen Energieverbrauch vollständig kompensiert. In diesem Fall gleicht Galaxus vom 27. bis 30. November 2,73 Euro oder 0,3 Prozent des Kaufpreises auf eigene Kosten aus.

Top-10 Produkte auf Galaxus.de

Die Mehrheit der Deutschen will klimaneutral einkaufen

Das Konsumentenverhalten hat sich gewandelt: Laut einer repräsentativen Umfrage von Galaxus mit dem Marktforschungsinstitut Appinio würden knapp 60 Prozent der Deutschen Ihre Online-Einkäufe gern kompensieren. Sogar über zwei Drittel der Konsumenten sind bereit, ein bis fünf Prozent des Kaufpreises extra für die Kompensation von CO2 zu zahlen. Doch die Mehrheit fühlt sich von Händlern und Dienstleistern nicht ausreichend zum Thema Nachhaltigkeit der Produkte informiert. Hierbei möchte Galaxus Vorreiter sein.

Hier finden Sie Bild- und Pressematerial von Galaxus.

Über Galaxus

Die Galaxus Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist die deutsche Tochtergesellschaft des Schweizer E-Commerce-Marktführers Digitec Galaxus AG. Der Handelskonzern Migros ist mit 70% an der Digitec Galaxus AG beteiligt. In Deutschland ist Galaxus 2018 mit der Domain galaxus.de live gegangen. Das hochwertige Sortiment umfasst derzeit über 400.000 Produkte rund um Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Computing, Spielzeug, Garten sowie Heimwerken & Sextoys - zu durchgehend tiefen Preisen. Galaxus ist nicht nur Onlineshop, sondern gleichzeitig aktive Community und Fachmagazin. Die Galaxus-Redaktion ist unabhängig, testet kritisch und ist ehrlich, wenn Produkte nicht überzeugen - ohne Rücksicht auf Umsatzeinbußen. Bleibt für Galaxus-Kunden eine Frage offen, antwortet die Galaxus-Community innerhalb weniger Stunden. Galaxus liefert in Deutschland ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro kostenlos. Pünktliche Lieferungen werden über ein eigenes Lager in Krefeld sichergestellt.

Pressekontakt:

Pressekontakt Galaxus Deutschland

Tobias Billeter I Galaxus E-Mail: tobias.billeter@digitecgalaxus.ch



Dominik Kratzenberg I PIABO PR

E-Mail: galaxus@piabo.net

Original-Content von: Galaxus, übermittelt durch news aktuell