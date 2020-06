schul.cloud

Nomen est Omen: Gut 6.500 vernetzte Schulen mit mehr als einer halben Million Nutzern - das ist die Spitzenposition im Cloud-Wachstumsmarkt für Schulen

- Eine halbe Million Lehrer*innen und Schüler*innen nutzen bereits den deutschen Schul-Messenger - Die Cloud für Schulen aus Hannover ist auf allen Smartphones, Tablets, Laptops, PCs und Apple-Computern kompatibel - Die kostenfreie Basisversion deckt alle schulischen Belange für Android-, iOS-Handys und Desktops ab, DGSVO-konform und aktuell auch mit Video-Chat-Formaten

Die ersten Bundesländer sind gerade in die Schulferien gestartet. Die Corona-Krise hat die Digitalisierung in allen Schulen rasant beschleunigt. Heute können die Schulen zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern wählen. schul.cloud® ist seit zwei Jahren erfolgreich am Markt und mit mehr als einer halben Million Nutzern Marktführer. Auch in der Corona-Krise haben immer mehr Lehrer*innen und Schüler*innen die Cloud des Unternehmens heinekingmedia gewählt: Seit März hat schul.cloud einen Zuwachs von 50 Prozent verzeichnet. Für die meisten Lehrer*innen fiel die Wahl auf schul.cloud wegen der einfachen Anwendung, der datenschutzkonformen, besonders sicheren Technologie und der weiten etablierten Verbreitung - so die Ergebnisse einer internen Kundenumfrage im April 2020.

Andreas Noack, Gründer und Geschäftsführer: "schul.cloud ist der Schul-Messenger mit Erfahrungsvorsprung. Wir haben uns in nur zwei Jahren aus eigener Kraft zum Marktführer entwickelt. Wir investieren sehr viel in die Datensicherheit unserer Lernplattform. Die Privatsphäre unserer Nutzer hat für uns oberste Priorität. Die schul.cloud läuft z. B. mit doppelter Verschlüsselung über deutsche Server. Wir werden unser digitales Angebot für Schulen weiter ausbauen und möchten schon in der zweiten Jahreshälfte 2020 noch deutlich mehr Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern beim Lernen und Begreifen unterstützen."

Die schul.cloud ist in der Basisversion kostenlos und leicht verständlich. Über die App können Arbeitsblätter geteilt werden und im Chat oder Video-Call mit Lehrer*innen und Mitschüler*innen besprochen werden, auch die Eltern können in den Chat mit eingebunden werden. Die schul.cloud läuft sowohl auf Android, als auch auf iOS-Geräten und ist auf allen privaten Geräten DSGVO-konform. Die App funktioniert ohne Handynummer und es gibt dazu eine Desktop-App, die das Speichern von Dokumenten auch auf Computer und Laptop erleichtert. In der Pro-Version verfügt die schul.cloud zusätzlich über Funktionen wie Ordnersynchronisation, Umfragemodul sowie einen Kalender.

Ökosystem Digitale Schule: Zusätzlich zur schul.cloud bietet heinekingmedia auch das "Digitale Schwarze Brett" sowie die "Digitale Tafel" für den Unterricht und die Schulen an. Mit dem Digitalpakt Schule können alle Schulen umfangreich ausgestattet werden. "Wenn nicht jetzt, wann dann? Spätestens nach der Sommerpause sollten alle Schulen mit Riesenschritten auf die Digitalisierung zusteuern", führt Noack weiter aus.

Hintergrund: Messenger für Lehrer und Schüler: schul.cloud® - die WhatsApp Alternative

schul.cloud® bietet einen schuleigenen Messenger mit persönlicher Dateiablage. Insbesondere für Lehrer*innen werden so die Trennung zwischen beruflicher und privater Kommunikation sowie der Schutz der Privatsphäre wiederhergestellt. schul.cloud ist auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC) für Lehrer und Schüler verfügbar. Schüler erlangen durch die Einbindung der eigenen Endgeräte in den Unterricht die für ihr späteres Berufsleben so wichtige Medienkompetenz. Medienbrüche entfallen, da die gewohnten Endgeräte aus dem Privatleben nun auch für die Kommunikation im Schulalltag regulär verwendet werden können. Zudem sparen Schulen durch das digitale Verteilen von Dokumenten erhebliche Kopier- und Druckkosten. Die Dateiablage bietet jedem Schüler, Lehrer sowie Mitarbeiter der Schulverwaltung einen Ort zur Sicherung unterrichtsrelevanter Dateien und Materialien. Durch die Synchronisation zwischen Heim- und Schularbeitsplatz steht Ihnen immer derselbe Dokumentenstand auf allen Endgeräten zur Verfügung. Die schul.cloud® nutzt hochsichere, DSGVO-konforme Technologie, die sogar bei der Polizei zum Einsatz kommt. Mehr als 6.500 Schulen nutzen bundesweit bereits die schul.cloud®. Entwickelt wurde die schul.cloud® von der stashcat GmbH, sie gehört zur heinekingmedia GmbH, diese ist Teil der Madsack Mediengruppe. Weitere Informationen: www.schul.cloud

