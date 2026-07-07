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Low Code: Zentraler Baustein für die Open Source-Strategie

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München (ots)

Nach dem Abschied von Microsoft Office und Outlook setzt die Landesverwaltung Schleswig-Holstein weiter konsequent auf offene Lösungen. Mit der A12 AI Low Code Plattform von mgm technology partners beschleunigt das Land die Ablösung von Microsoft Access und die Entwicklung moderner Verwaltungsanwendungen.

Moderne Fachverfahren - Open Source-Lösungen made in Schleswig-Holstein

Im Rahmen der Umstellung der Verwaltung auf einen digital souveränen IT-Arbeitsplatz mit Libre Office, Open Xchange (E-Mail) und dem zukünftigen Betriebssystem Linux nimmt die Staatskanzlei Schleswig-Holstein auch die Vielzahl individueller Fachverfahren in den Blick. Fachverfahren sind unverzichtbare Bestandteile moderner Verwaltungsarbeit und bilden komplexe Verwaltungsprozesse ab. Oft basieren sie jedoch auf proprietären oder veralteten Technologien. Mit dem Konzept der modellbasierten Softwareentwicklung (Low Code-Ansatz) und dem Einsatz der A12-Plattform wird die Landesverwaltung in die Lage versetzt, sowohl mit externer Unterstützung als auch eigenständig Softwarelösungen bereitzustellen. Es entstehen moderne, web-basierte Verfahren, die den aktuellen Bedarf erfüllen und sicher sind. Zudem können die Ergebnisse deutschlandweit anderen Verwaltungen zur Nachnutzung bereitgestellt werden. Das Land folgt somit konsequent der eigenen Digitalisierungsstrategie.

"Mit der Bereitstellung der offenen, leistungsfähigen Entwicklungsplattform A12 schaffen wir eine weitere Grundlage für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Digitalisierung der Verwaltung in Schleswig-Holstein", erklärt Dirk Schrödter, Digitalisierungsminister und Chef der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein. "Wir setzen bewusst auf digitale Souveränität durch Open-Source-Lösungen und auf bundesweite Nachnutzbarkeit dieser Lösungen sowie auf Transparenz. Basis ist eine kooperative Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Unser Ziel ist eine nachhaltige, sichere und unabhängige IT-Infrastruktur in der Landesverwaltung, die Innovationen fördert und die digitale Eigenständigkeit des öffentlichen Sektors stärkt. Mit A12 werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesressorts und nachgeordneter Behörden durch gezielte Schulungen befähigt, Anwendungen eigenständig umzusetzen - als Citizen Developer ohne Programmierkenntnisse."

Ablösung von Microsoft Access

Die Landesverwaltung Schleswig-Holstein löst derzeit über 100 Microsoft Access-basierte Fachverfahren schrittweise ab - ein relevanter Teil davon bereits in 2026. A12 verbindet Low Code-Modellierung mit einem iterativen Vorgehen und hat sich im laufenden Projekt als tragfähige Basis erwiesen. Das landesweite Low Code-Kompetenzcenter im Zentralen IT-Management der Staatskanzlei wird diese Eigenentwicklungsfähigkeit dauerhaft verankern. Der Betrieb der A12-Plattform erfolgt digital-souverän in Rechenzentren von Dataport - und schafft damit die infrastrukturelle Basis für eine länderübergreifende Nachnutzung durch weitere Dataport-Trägerländer.

Open Source-Stellung der A12 AI Low Code Plattform als strategischer Schritt

Das Land Schleswig-Holstein stand dem deutschen Softwareunternehmen mgm technology partners GmbH früh als wichtiger Impulsgeber für die Open Source-Stellung der A12-Plattform zur Seite. Nach Abstimmungen mit wichtigen Verwaltungspartnern sowie dem Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) stellte mgm zentrale Bestandteile der A12-Plattform im Mai 2026 unter EUPL 1.2-Lizenz Open Source auf openCode und GitHub bereit. Die Öffnung umfasst sowohl Quellcode, Dokumentation als auch Entwicklungs-Tools. Dieser Schritt verankert die Plattform klar im europäischen Open Source-Ökosystem und rückt sie in die Nähe des Deutschland Stacks. Die European Public License (EUPL) gewährleistet Rechtssicherheit innerhalb der EU, fördert Weiterentwicklung durch Dritte und stärkt technologische Unabhängigkeit von proprietären Einzelanbietern.

"Die Öffnung von A12 leistet einen konkreten Beitrag zur digitalen Souveränität in Deutschland und Europa", betont Hamarz Mehmanesh, Geschäftsführer von mgm technology partners. "Die Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein und dem Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) zeigt, wie Verwaltung und Technologieunternehmen gemeinsam tragfähige, skalierbare und offene Lösungen realisieren können." Gemeinsam streben die Partner auch eine Integration von A12 in den Deutschland-Stack an, so dass zukünftig eine einheitliche Basis für die Digitalisierung von Fachverfahren in Deutschland bereitsteht.

"Digitale Souveränität ist Voraussetzung für einen handlungsfähigen Staat. Das ZenDiS stellt mit openCode die dafür notwendige Infrastruktur. Auf der Plattform können Verwaltungen föderal übergreifend Open-Source-Software weiterentwickeln und nachnutzen. Dass mgm A12 unter EUPL 1.2 öffnet, ist genau die Art von Commitment, die wir uns von Technologieanbietern für den öffentlichen Sektor wünschen", so Leonhard Kugler, Geschäftsführer des ZenDiS.

Die A12 Enterprise-Plattform hat sich bereits seit Jahren in sicherheitskritischen und hochkomplexen Anwendungen der öffentlichen Verwaltung bewährt, unter anderem bei ELSTER - dem zentralen Online-Steuerportal Deutschlands. KI-Funktionalitäten treiben die Entwicklung A12-basierter Fachanwendungen spürbar voran. Integrierte Modellnutzung in Fachverfahren und konsequente Unterstützung von KI-gestützter Entwicklung (Agentic Coding) beschleunigen Prozesse und eröffnen neue Potenziale für die öffentliche Verwaltung.

Weitere Informationen unter:

Website Schleswig-Holstein: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/politik/digitalisierung

Website ZenDiS: https://www.zendis.de/

Website mgm: https://www.mgm-tp.com

Website A12 AI Low Code Plattform: https://a12.ai

A12 Nutzerportal inkl. Dokumentation: https://geta12.com

openCode: https://gitlab.opencode.de/mgm-tp/a12/a12overview

GitHub: https://github.com/mgm-tp

Über mgm technology partners GmbH

Als international tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in München unterstützt mgm technology partners GmbH seit über drei Jahrzehnten Kunden dabei, komplexe Enterprise-IT-Projekte erfolgreich umzusetzen. Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce/Retail, Industrieversicherungen sowie die öffentliche Verwaltung setzen dabei auf das integrierte Dienstleistungsportfolio und die A12 AI Low Code Plattform. Auf Basis modellgetriebener Softwareentwicklung entstehen so sichere, nachhaltige und langfristig wartbare Enterprise-Lösungen - von der Konzeption bis zur erfolgreichen Implementierung.

Digitale Souveränität bildet dabei einen zentralen Schwerpunkt. In A12-Projekten legt mgm mit offenen Standards und Schnittstellen, modularen Architekturen und transparenten Entwicklungsprozessen die Grundlage dafür, dass der Staat seine digitalen Kernfunktionen selbstbestimmt digitalisieren, steuern und weiterentwickeln kann - wie zum Beispiel in der deutschen Steuerverwaltung und bei ELSTER.

Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen an 19 internationalen Standorten.

Weitere Informationen unter: www.mgm-tp.com

Über A12

A12 ist die Entwicklungsplattform von mgm technology partners für die nachhaltige Entwicklung komplexer Enterprise-Anwendungen "Made in Germany". Auf Basis modellbasierten Software Engineerings verbindet A12 Low Code-Ansätze mit professioneller Softwareentwicklung und unterstützt die Integration komplexer IT-Landschaften sowie den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dabei verbindet mgm technologische Exzellenz mit umfassender Software-Engineering-Kompetenz und stellt Kunden nicht nur eine Plattform, sondern ein durchgängiges Entwicklungs- und Delivery-Ökosystem zur Verfügung - inklusive Security, Qualitätssicherung, Deployment und Betrieb. A12 ist die größte deutsche Low Code-Plattform - und seit Mai 2026 als Open Source unter EUPL 1.2 verfügbar.

Weitere Informationen unter: https://www.a12.ai

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