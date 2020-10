belvona GmbH

Die belliApp - belvona ermöglicht Mietern mit neuer App direkten Kontakt

Das einzigartige Servicekonzept der belvona entwickelt sich weiter: Bald ermöglicht es das Wohnungsunternehmen Mietern, mit einer eigenen Service App wichtige Dokumente einzusehen, Probleme direkt zu melden und auch bei anderen Fragen immer schnell Kontakt mit dem zuständigen Ansprechpartner aufzunehmen. Die belliApp holt den Vermieter und all seine Services direkt aufs Handy, ganz nach dem Motto "Modernes Wohnen mit alten Werten".

Die App der belvona - Das Wohnungsunternehmen zeigt, wie modernes Wohnen aussieht

Schnelle Erreichbarkeit und unkompliziertes Handeln - das wünschen sich Menschen von ihrem Vermieter und genau diesen Anspruch vertritt die belvona mit ihrem Servicekonzept. Schon jetzt haben Mieter an allen Standorten einen direkten Ansprechpartner und können all ihre Anliegen in regelmäßigen Sprechstunden klären. Damit das in Zukunft noch bequemer geht, entwickelt das Wohnungsunternehmen die belliApp, benannt nach dem freundlichen, fröhlichen Maskottchen des Unternehmens.

Was kann die belliApp?

Über die belliApp haben Mieterinnen und Mieter der belvona die Möglichkeit, wichtige Unterlagen wie den Mietvertrag, die Mieterbescheinigung, die Hausordnung oder die Nebenkostenabrechnung direkt einzusehen. Egal, wo sie unterwegs sind oder zu welchem Zweck sie die Informationen aus diesen Unterlagen benötigen: Sie sind immer nur wenige Klicks entfernt. Auch der laufende Schriftverkehr mit dem Vermieter wird hier zentral nachgehalten.

Außerdem haben die Nutzer der belliApp von belvona natürlich auch die Möglichkeit, direkten Kontakt zum zusätndigen Servicemitarbeiter aufzunehmen. Probleme, die schnelles Handeln erfordern, können auf kurzem Weg gemeldet werden. Ist eine Störung behoben, werden die Mieter ebenfalls schnell über die App informiert.

Auch aktuelle Nachrichten rund um die Wohnlage werden direkt aufs Handy geliefert, zudem macht es die belliApp noch einfacher, Termine mit dem Vermieter zentral zu vereinbaren.

Die belliApp stellt den mobilen Part des neuen belvona Mieter-Portals dar. Alle Funktionen der App sind für Mieterinnen und Mieter auch im Web erreichbar.

belvona bietet nicht nur im Bereich Service ein besonderes Konzept - auch der hohe Wohnstandard ist einzigartig

Erst seit dem Frühling 2020 ist die belvona als Wohnungsunternehmen für Mieterinnen und Mieter an zahlreichen Standorten im Norden und Westen Deutschlands da. In dieser kurzen Zeit hat sich bereits viel getan und die belliApp ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Fortsetzung des erfolgreichen Servicekonzeptes. Anders als viele andere Wohnungsunternehmen setzt sich die belvona für ein persönliches, vertrauensvolles Verhältnis zwischen Mietern und Vermieter ein und arbeitet laufend an neuen Ideen, die den Austausch noch einfacher machen. So ist davon auszugehen, dass sich auch die belliApp in Zukunft mit den Bedürfnissen der Mieterinnen und Mieter weiter entwickeln wird.

Zum umfassenden Service der belvona gehört nicht nur der direkte Kontakt, sondern auch der hohe Wohnstandard, den das Unternehmen Mieterinnen und Mietern an allen Standorten bietet. Mit First Class Neubau Wohnen zum Economy Preis zeichnet sich die belvona aus. Hochwertige Böden im Fischgrätmuster, Natursteinboden in Marmoroptik, hochwertige Türen und Zargen sowie weißer Marmor im Bad - das alles gehört zum hohen Wohnstandard des Unternehmens und kann in zahlreichen belvona Musterwohnungen live erlebt werden.

