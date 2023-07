Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

Diese Top-Trends beflügeln den Tee-Markt

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit ihrer natürlichen Vielfalt inspirieren Tee, Kräuter- und Früchtetees Verbraucher, Erzeuger und Hersteller immer wieder zu neuen Kreationen und Produktideen. Doch welche Trends liegen augenblicklich vorn und zeichnen sich durch eine starke Dynamik aus? Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband hat seine Mitglieder befragt und die aktuellen Top Tee-Trends ermittelt. Was Teefans heute von ihrem Lieblingsgetränk erwarten und welche Tees augenblicklich und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren besonders beliebt sind lesen Sie hier.

Cold Brew Teas

Als neue Option gegenüber dem traditionellen Heißaufguss, entdecken derzeit immer mehr Verbraucher Tees, die sich schnell und unkompliziert kalt zubereiten lassen. Hier bieten die Tee-Hersteller inzwischen eine ganze Palette von Kräuter- und Früchtetees in Beuteln, die sich als erfrischende und abwechslungsreiche Durstlöscher einfach mit eiskaltem Wasser zubereiten lassen. Nicht nur in den Sommermonaten eine kalorienarme und zuckerfreie Alternative zu Softdrinks oder zu Wasser pur.

Beauty- und Functional-Teas

Tees, die aus Sicht der Verbraucher einen Zusatznutzen haben, erfreuen sich stark steigender Beliebtheit. Sei es der kräftige Koffein-Kick von z. B. Mate, die beruhigende Wirkung einiger Kräuter oder erhoffte Wellness- und Entspannungs-Effekte. Tee, Kräuter- und Früchtetees, die nicht nur als reines Getränk wahrgenommen werden, liegen in der Käufergunst weiter vorne.

Mocktails statt Cocktails

Der Trend zu mehr bewusster Ernährung und mehr Wellness im Leben wirkt sich auch auf den Alkoholkonsum aus. Besonders in der Generation Z wird Alkohol nicht mehr automatisch mit einem unbeschwerten Lifestyle gleichgesetzt. Alkoholfreie Cocktails, also sogenannte Mocktails, schließen hier die Lücke. Dabei basieren viele der Rezepte auf Tees, Kräuter- und Früchtetees, mit deren natürlicher Vielfalt sich immer wieder neue alkoholfreie Varianten für Bar, Pool und Party kreieren lassen.

Hauptsache natürlich

Teefans stellen besonders hohe Anforderungen an ihr Lieblingsgetränk - auch hinsichtlich Herkunft, Erzeugung, Verarbeitung Transport und Verpackung. 2022 lag z. B. der Bio-Anteil bei Tees, Kräuter- und Früchtetees bereits mehr als doppelt so hoch, wie der durchschnittliche Bio-Anteil des gesamten Lebensmittelmarktes in Deutschland. Der Wunsch nach Natürlichkeit und Nachhaltigkeit beeinflusst das Kaufverhalten von Teefans immer stärker und reicht inzwischen bis hin zu ressourcenschonenden Verpackungslösungen.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Wir setzen uns gemeinsam ein für Verbraucherschutz, umsichtige gesetzliche Regulierung und sowohl soziale als auch Nachhaltigkeitsstandards, die weltweit vorbildlich sind.

Original-Content von: Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V., übermittelt durch news aktuell