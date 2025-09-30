RE/MAX Germany

Künstliche Intelligenz: Immobilienbranche nutzt Tools überwiegend für Content und Exposés

Remax Germany CEO Julevic: KI-Anwendungen spielen für die Suche nach Kaufobjekten eine immer größere Rolle

Leinfelden-Echterdingen (ots)

Immobilienmakler und Franchisenehmer in Deutschland setzen Künstliche Intelligenz (KI) in erster Linie für die Erstellung von Content sowie Exposés ein. Das geht aus der aktuellen Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Germany unter 123 befragten Immobilienexperten hervor, die am Dienstag, 14. Oktober 2025, offiziell vorgestellt wird. Danach setzen bereits 87,3 Prozent der befragten Immobilienexperten KI in ihren Prozessen ein, weitere 5,1 Prozent planen den Einsatz entsprechender Anwendungen.

Bei der Nutzung von KI-Tools steht für vier von fünf Befragten die Erstellung von Content wie Marketing-Texten und Videos oder Immobilien-Exposés im Vordergrund. 48,1 Prozent können mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Daten besser und schneller interpretieren, immerhin jeder Dritte nutzt KI zur Automatisierung von Prozessen. Eine untergeordnete Rolle spielt die Vereinfachung des Erstkontakts auf der Webseite (6,3 Prozent), zum Beispiel durch Chatbots oder virtuelle Assistenten.

Samina Julevic, CEO bei Remax Germany: "Künstliche Intelligenz revolutioniert gerade die Immobilienvermittlung. Das gilt nicht nur für die Nutzung von KI-Anwendungen in unserem Netzwerk, sondern auch für die Suche nach geeigneten Kaufobjekten. Vor allem jüngere Menschen suchen relevante Kaufangebote oft nicht mehr klassisch in Suchmaschinen, sondern über KI-Assistenten. Daher müssen wir unsere Angeboteauch für die Suche über Anwendungen der Künstlichen Intelligenz weiterentwickeln."

Weitgehend Einigkeit herrscht bei den befragten Immobilienexperten, dass Künstliche Intelligenz im Maklerwesen in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen wird. Fast jeweils ein Viertel gibt an, dass sich die Rolle von KI "deutlich positiv" (22,8 Prozent) bzw. "sehr positiv" (22,8 Prozent) entwickeln wird. Jeweils 17,7 Prozent erwarten eine "leicht positive" bzw. positive Entwicklung. Die 11,4 Prozent der Umfrageteilnehmer, die in Zukunft von einem geringeren Einfluss der KI ausgehen, sind deutlich in der Minderheit.

Über die Remax Germany Marktumfrage 2025

Die Remax Germany Marktumfrage 2025 ist eine Erhebung unter 123 Immobilienexperten aus dem Netzwerk von Remax Germany. Sie wurde im Zeitraum vom 26. Juni 2025 bis 15. August 2025 durchgeführt. Die Teilnehmer setzen sich aus Immobilienmaklern mit einer breiten geografischen Verteilung über alle Bundesländer zusammen. Die Umfrage wurde digital durchgeführt und deckt alle relevanten Aspekte des Immobilienmarktes ab, von Preisentwicklungen über Vermarktungszeiten bis hin zu Zukunftstrends. Interessen und Stimmungen wurden auf einer Skala zwischen -5 und +5 abgefragt (sehr negativ, deutlich negativ, negativ, leicht negativ, eher negativ, neutral, eher positiv, leicht positiv, positiv, deutlich positiv, sehr positiv). Das Maklerbarometer wird seit 2021 von Remax Germany durchgeführt.

Über Remax

Mit den meisten Transaktionen pro Makler ist Remax, gegründet 1973 in den USA, das erfolgreichste Immobilienmakler-Netzwerk der Welt. Seine Wachstumskraft beruht zum einen auf der angebotenen Dienstleistung, zum anderen auf der Organisation als Franchisesystem. In den USA und Kanada hatte Remax erheblichen Anteil am Wandel des Immobilienmarktes vom Privatverkauf zur allgemeinen Akzeptanz des Immobilienmaklers als professioneller Dienstleister. Remax Germany sitzt in Leinfelden-Echterdingen. CEO ist Samina Julevic, die auch Vorstandsmitglied des BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) ist. In rund 200 Immobilienbüros vermitteln über 850 Makler Immobilien in Deutschland. Weltweit arbeiten bei Remax derzeit etwa 144.000 Immobilienmakler in ca. 9.000 Büros in mehr als 110 Ländern. Mehr Informationen unter: www.remax.de

