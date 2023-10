Deutsche Aidshilfe

Deutsche Aidshilfe verleiht Hans-Peter-Hauschild-Preis an Organisationen aus München und Niedersachsen

Berlin (ots)

Beim gestrigen Empfang zu ihrem 40-jährigen Bestehen verlieh die Deutsche Aidshilfe den Hans-Peter-Hauschild-Preis an Munich Kyiv Queer und das Projekt "Gesundheit in Haft" der Aidshilfe Emsland. Der ehemalige Geschäftsführer Peter Stuhlmüller erhielt die Ehrenmitgliedschaft.

Die AIDS-Hilfe Emsland und Munich Kyiv Queer wurden am 19. Oktober im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen der Deutschen Aidshilfe (DAH) mit dem Hans-Peter-Hauschild-Preis 2023 ausgezeichnet.

Mit der Ehrung werden besondere Verdienste um die strukturelle Prävention gewürdigt. Das Konzept beruht auf dem Ansatz, dass das Verhalten von Menschen auch von den Verhältnissen abhängt, in denen sie leben, und dass Prävention deshalb auch Strukturen ändern oder schaffen muss. Mit dem Hans-Peter-Hauschild-Preis will die DAH das Augenmerk auf diese Grundlage ihrer Arbeit richten und zeigen, wie sie heute wirkt und umgesetzt wird.

Engagement für Gesundheit in Haft und queere Menschen in der Ukraine

Die AIDS-Hilfe Emsland wird für ihre Präventions- und Beratungsarbeit für Inhaftierte gewürdigt, welche die kleine Aidshilfe seit über 30 Jahren kontinuierlich in vier niedersächsischen Haftanstalten leistet. In der Laudatio hervorgehoben wurde das eigens entwickelte innovative Konzept "Gesundheit in Haft". Das Projekt bietet Inhaftierten in einem langfristigen Programm die Möglichkeit, sich über Drogenkonsum, Sexualität, Schutzmöglichkeiten und gesundheitliche Fragen, aber auch persönliche und psychische Probleme auszutauschen und so Stabilität und Resilienz auch für die Zeit nach der Haft zu entwickeln. Über die Jahre konnte so, unterstützt vom Justizsystem, mit den Strafgefangenen ein für die Prävention und Versorgung der Inhaftierten entscheidendes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden.

Munich Kyiv Queer wurde für seinen bereits seit über zehn Jahre währenden intensiven Einsatz für queere Menschen in der Ukraine ausgezeichnet. Die Kontaktgruppe und Hilfsorganisation versteht sich als Schnittstelle zwischen der Münchner Szene sowie der Szene in Kyiv und anderen ukrainischen Städten. Sie unterstützt insbesondere verschiedene Organisationen bei der HIV-Prävention. Durch die bereits bestehende gute Vernetzung gelang es Munich Kyiv Queer nach Beginn des russischen Angriffskrieges, queeren Menschen in der Ukraine schnelle und passgenaue Hilfe zukommen lassen.

DAH-Ehrenmitgliedschaft für Peter Stuhlmüller

Fast 35 Jahre hat Peter Stuhlmüller seine Arbeit der Deutschen Aidshilfe gewidmet und war über all diese Zeit ein Fels in der Brandung - für die Mitarbeiter*innen, den Vorstand und den Verband. Als Geschäftsführer und Projektkoordinator wurde er zum Hauptansprechpartner der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) und damit zum Scharnier zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Seiten und zu einem Garanten für eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Arbeit der Deutschen Aidshilfe in der heutigen Form hat er so mit ermöglicht - dafür wurde Peter Stuhlmüller nun die Ehrenmitgliedschaft der DAH verliehen.

Pressefotos zum Empfang

Gestrige Pressemitteilung zum Empfang

Mehr Informationen zum Empfang

Original-Content von: Deutsche Aidshilfe, übermittelt durch news aktuell