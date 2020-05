Doro

Doro bietet exklusiven Technik-Service für Zuhause in Kooperation mit HELFERLINE

Köln (ots)

Durch die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Unternehmen HELFERLINE erhalten Doro Kunden 30 Minuten kostenlose Technikhilfe

Immer mehr Senioren sind in der digitalen Welt unterwegs. Deshalb hat Doro es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen mit altersgerechten Smartphones passende Kommunikationsmöglichkeiten zu liefern. Der Umgang mit Technologien und Anwendungen ist nämlich nicht für alle Senioren einfach, wie die Studie Digitale Kompetenzen im Alter zeigt. Das Vertrauen in die eigenen Kenntnisse sinkt, je höher die Altersklasse ist. Von den für die Studie befragten 60- bis 69-Jährigen gaben nur 50 Prozent an, dass sie über gute bis sehr gute Kenntnisse verfügen. Bei den über 70-Jährigen waren es sogar nur 36 Prozent. Die Produkte und Lösungen von Doro erleichtern es Senioren deswegen, den Kontakt zu Familie und Freunden aufrecht zu erhalten und ermuntern, die vielen Vorteile neuer Technologien für sich zu entdecken und zu nutzen. Die intuitive Benutzeroberfläche "EVA" fragt Nutzer beispielsweise, was sie vorhaben (Telefonieren, Nachrichten schreiben, Fotografieren, Adressen finden und Routen planen etc.) und führt danach ihre Wünsche aus. Trotzdem bleiben die technischen Herausforderungen für ältere Menschen heutzutage vielfältig und aus diesem Grund bietet Doro ab sofort einen zusätzlichen Mehrwert für seine Kunden an: einen persönlichen und individuellen Technik-Service für Zuhause.

HELFERLINE bei technischen Problemen

Um diesen Service für die eigenen Kunden zur Verfügung zu stellen, ist Doro mit dem österreichischen Service-Unternehmen HELFERLINE eine Kooperation eingegangen. Der Service bietet Unterstützung bei technischen Problemen: Wenn sich jemand zum Beispiel mit seinem Computer oder Smart-TV plagt, kann er im Netz oder über eine kostenlose Hotline HELFERLINE kontaktieren, für den das Unternehmen dann anschließend einen für das individuelle Problem qualifizierten Techniker vermittelt. Eine effiziente Fernwartung via Telefon ist sofort möglich und falls ein Servicetermin für einen Hausbesuch nötig ist, wird dieser unkompliziert gemeinsam vereinbart.

"Wir von Doro haben uns mit HELFERLINE zusammengetan, um Senioren noch umfangreicher in ihrem Alltag zu unterstützen. Wenn Technik nämlich mal hakt, ist nicht immer gleich Hilfe in direkter Nähe - vor allem nicht während der aktuellen COVID-19-Pandemie, in der es zu vermehrter Isolation von Senioren kommt. Die Technikhilfe von HELFERLINE ist da eine hilfreiche Lösung, denn sie ist jederzeit erreichbar und kann auch via Fernwartung genutzt werden", so Michael Rabenstein, Geschäftsführer und Regional Manager DACH bei Doro.

Exklusive Gratisminuten

Ab sofort können alle Kunden von Doro den Service exklusiv für dreißig Minuten kostenlos nutzen, egal ob ein Produkt von Doro neu gekauft wird oder bereits vorhanden ist. Nach Ablauf der dreißig Gratisminuten kostet die Technik-Hotline 1,99 Euro pro Minute und der Vor-Ort-Service 14 Euro pro Viertelstunde. Anfahrtskosten fallen innerhalb der Landeshauptstädte keine an. Wenn ein Problem bei einem Besuch eines Technikers einmal nicht zu lösen ist, muss der jeweilige Kunde überhaupt nichts bezahlen - dieser Fall ist angesichts einer Lösungsquote von nahezu hundert Prozent jedoch selten.

"Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Doro. In den letzten vier Jahren konnten wir bereits tausenden Seniorinnen und Senioren erfolgreich bei diversen Technikproblemen helfen. Zu den seniorengerechten Smartphones von Doro passt unser Service perfekt. Mit der Technikhilfe erweitern wir das bereits breite Angebot an unterstützenden Dienstleistungen für Senioren, das Doro bereitstellt. Der Mehrwert, der dadurch entsteht, ist im Einzelhandel bisher einzigartig", sagt Clemens Schmidgruber, CEO bei HELFERLINE.

Weitere Informationen zu der Kooperation von Doro und HELFERLINE sind unter dem folgenden Link zu finden https://www.doro.com/de-de/warum-doro/helferline/.

Über Doro

Doro ist ein schwedisches Unternehmen, das den Alltag von Senioren bereichert. Als Weltmarktführer für Handys für Senioren bietet Doro eine breite Palette an Geräten, Dienstleistungen und Smart Care-Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind. Zum Doro-Portfolio gehören Dienstleistungen und Lösungen, die Generationen verbinden sowie Verwandten und Freunden mehr Sicherheit und Gelassenheit geben. Zudem bietet die Unternehmenssparte Doro Care Sicherheits- und Telecare-Lösungen, die es älteren und körperlich eingeschränkten Menschen ermöglichen, auch weiterhin mit Würde und Sicherheit zu Hause zu leben. Doro AB ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Nasdaq OMX Stockholm Exchange, Nordic List, Small Companies, notiert ist. Doro hat 2019 einen Nettoumsatz von 2,063 Millionen SEK (195,4 Millionen Euro) erzielt. www.doro.com

Pressekontakt:

Pressekontakt

LEWIS Communications

Lisa Brandes/Ann-Christin Schiller

Telefon: +49 211 88 24 76 37

E-Mail: doro@teamlewis.com

Internet: www.teamlewis.com/de

Original-Content von: Doro, übermittelt durch news aktuell