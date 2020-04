THORKA GmbH

McNeill erweitert seine Produktion auf wiederverwendbare Mund- und Nasenmasken für die ganze Familie

Der deutsche Schulranzenhersteller McNeill (Thorka GmbH) hat aufgrund der aktuellen Situation seine Produktion auf wiederverwendbare, doppellagige Mund- und Nasenschutz-Masken erweitert. Dieses Angebot richtet sich an die Bevölkerung sowie an Firmen und Organisationen, soweit sie nicht den medizinischen oder pflegenden Berufszweigen angehören. Neben unterschiedlichen Größen werden auch exklusiv zwei Familienpakete mit einem Mix aus Masken verschiedener Größen angeboten. Sie werden in Handarbeit in Eberswalde bei Berlin ohne Nähautomaten hergestellt.

"Es ist uns ein besonderes Anliegen, in der aktuell herausfordernden Situation, einen kleinen Beitrag zu leisten. Gerade jetzt, wo die Maskenpflicht bundesweit eingeführt wurde." so Klaus Götsch, Geschäftsführer des Familienunternehmens. Die Mund- und Nasenmasken sind aus 100% Polyester und bei 60 Grad waschbar und daher wiederverwendbar. Für die optimale Wirksamkeit ist es allerdings wichtig, dass die Mund-Nasenmaske korrekt sitzt (d.h. eng anliegend getragen wird), weshalb McNeill diese in denGrößen XS, S, M und L und in zwei unterschiedlichen Modellen anbietet: McCarry Standard im klassischen Look handelsüblicher Einwegmasken und McCarry Premium in einem die Gesichtsform umschließenden Zuschnitt mit der zusätzlichen Möglichkeit, Filtermaterial einzulegen.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Das Unternehmen prüft die Erweiterung der Produktpalette auf FFP2-Schutzmasken, um klinisches Personal und weitere Zielgruppen zu beliefern. Die Nachfrage ist da. Zurzeit beschäftigt sich McNeill mit dem Aufbau der Lieferketten und mit der Beschaffung der hierfür notwendigen Maschinen auf dem Markt.

Die McNeill Mund- und Nasenmasken können direkt vor Ort im Schulranzen Fabrikverkauf (Eberswalde oder Hainburg) gekauft werden oder im Onlinestore von McNeill (www.mcneill.de).

