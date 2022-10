Guerilla Music GmbH

Elnaaz Norouzi unterstützt Proteste im Iran

Die Schauspielerin hält Rede bei Demonstrationen in Deutschland

Hannover (ots)

Die deutsch-iranische Bollywood-Darstellerin und Sängerin Elnaaz Norouzi sprach vergangene Woche bei den Demonstrationen gegen das iranische Regime in Köln und Hannover. In Hannover wuchs Norouzi ab ihrem achten Lebensjahr auf, nachdem ihre Eltern mit ihr vor der iranischen Regierung nach Deutschland geflohen waren. Heute lebt sie in Indien und kam extra für die Demonstrationen nach Deutschland.

Die Vorgänge im Iran lassen Elnaaz Norouzi nicht zur Ruhe kommen. Seit dem Tod von Mahsa Amini (22) geht das iranische Regime noch härter gegen die Menschen im Iran vor, die sich ihm widersetzen und protestieren. "Menschen sterben auf den Straßen und es gibt für sie kaum die Möglichkeit über das Internet zu kommunizieren, was da gerade passiert.", sagt die Netflix-Schauspielerin verzweifelt. "Ich spreche mit meiner Familie im Iran, aber das Internet ist wirklich sehr schwach. Sie kommen nur alle paar Tage mal online und können nur schreiben. Sie können keine Bilder empfangen oder Videos hochladen."

Auf ihrem Instagram-Kanal mit über 2 Millionen Followern solidarisiert sich die 30-Jährige daher seit Wochen ganz klar mit allen Iraner:innen, die unter dem Regime leiden müssen. Als Person des öffentlichen Lebens nutzt Norouzi ihre hohe Reichweite, um sich für die bedrohten Menschen im Iran stark zu machen. Durch ihre Mehrsprachigkeit kann sie außerdem als Vermittlerin zwischen den Ländern fungieren.

In diesem Video-Post auf Instagram berichtet sie von einer persönlichen Erfahrung mit der sogenannten "Sittenpolizei" vor ein paar Jahren in Teheran. Damit möchte sie verdeutlichen, dass Mahsa kein Einzelfall ist:

https://www.instagram.com/p/CixrzYYJCXw/

"Ich bin im Iran zuhause, ich bin in Deutschland zuhause, ich bin auch in Indien zuhause. Aber kein Land ist für mich so wie der Iran.", erklärt Elnaaz wehmütig. "Dort bin ich geboren, das ist mein Land. Egal, wie sehr ich Deutschland liebe, egal, wie lange ich dort gelebt habe und dass ich eigentlich länger in Deutschland war als im Iran - das ändert alles nichts. Ich bin Iranerin. Ich wünschte ich könnte zurückgehen und meine Familie sehen. In einem freien Land. In einem freien Iran!"

WEITERE INFOS

Elnaaz Norouzi steht für Interviews zur Verfügung. Anfragen bitte ausschließlich über die oben angegebene Email Adresse an Paula Huppertz.

Original-Content von: Guerilla Music GmbH, übermittelt durch news aktuell