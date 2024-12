Foxit Europe GmbH

Foxits eSign- und PDF-Plattform treibt die Prozessoptimierung von Xseed Solutions voran

Der Softwareentwickler arbeitet mit seinen Dokumenten nun in einer workflowfreundlichen Umgebung

Fremont, Kalifornien (ots)

Foxit, ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, freut sich bekanntzugeben, dass es dem Softwareentwickler Xseed Solutions gelang, seine Dokumentenmanagement-Prozesse durch die Implementierung der integrierten eSign- und PDF-Lösungen von Foxit zu transformieren. Dadurch konnte das Unternehmen erhebliche operative Verbesserungen realisieren und das Wachstum beschleunigen.

Xseed Solutions, ein innovatives Softwareentwicklungsunternehmen unter der Leitung von CEO Mateo Bervejillo, hatte bereits mit einem kreativen Team von Entwickler*innen und renommierten Kund*innen wie Coca-Cola eine starke Marktposition aufgebaut. Doch als Xseed seine Geschäftstätigkeiten ausweiten wollte, stieß das Unternehmen auf eine große Hürde: Die bestehende elektronische Signatursoftware konnte mit den Wachstumsplänen nicht Schritt halten. Auf der Suche nach einer robusteren Lösung zur Realisierung der Expansionspläne, entschied sich Mateo Bervejillo mit seinem Team für Foxit eSign.

"Oft bleibt man einfach bei dem, was man kennt", so Bervejillo über die frühere Nutzung herkömmlicher Plattformen. "Wir wussten es nicht besser, bis wir Foxit entdeckt haben."

Der Wechsel zu Foxits umfassender Plattform hat Xseed ermöglicht, seine Dokumentenmanagement-Prozesse in einer einzigen, einheitlichen Lösung zu bündeln. Foxits eSignatur-Lösung bietet Xseed nicht nur eine umfassende Palette an Funktionen zum Senden, Signieren und Abschließen, sondern erlaubt User*innen auch PDFs in einer sicheren und workflowfreundlichen Umgebung zu erstellen, zu bearbeiten und freizugeben. Im Vergleich zu anderen bekannten Branchennamen, können Firmen wie Xseed mit den Flaggschiffprodukten von Foxit - PDF Editor und eSign - wichtige Formulare und Verträge schneller und einfacher sowie zu einem erschwinglicheren Preis abschließen.

Der Implementierungsprozess zeigte sofortige Ergebnisse: Xseed konnte die Zusammenarbeit im Team verbessern, Arbeitsabläufe optimieren und die Kundenzufriedenheit steigern. Die benutzerfreundliche Oberfläche und der 24/7-Expertensupport trugen ebenfalls zur schnellen unternehmensweiten Akzeptanz bei.

"Ich würde Foxit jedem in unserer Branche wärmstens empfehlen", fügt Bervejillo hinzu. "Gleichzeitig möchte ich die Lösung manchmal für mich behalten - so gut finde ich sie."

"Mateo Bervejillo und Xseed Solutions zeichnen sich durch ihren zukunftsorientierten Technologieansatz aus", erklärt Nake Sekander, VP of Product bei Foxit. "Ihr tiefes Verständnis dafür, wie Effizienz gesteigert werden kann, beeindruckt uns. Wir sind stolz darauf, dass Foxit ein zentraler Bestandteil ihrer Strategie ist."

Der Erfolg dieser digitalen Transformationsinitiative hat Xseed Solutions auf weiteres Wachstum vorbereitet und das Engagement des Unternehmens bekräftigt, innovative Technologie-Lösungen zur Optimierung der Geschäftstätigkeit einzusetzen.

Mehr erfahren in der Case Study mit Xseed Solutions https://www.foxit.com/resources/casestudy.html und im Video-Interview mit Mateo Bervejillo: https://www.youtube.com/watch?v=k-sfHXOMtRE.

Über Foxit

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.

Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.

