PROCERAM GmbH & Co. KG

Gemeinsame Medieninformation der CERABRAN® Systembaustoffe und des Senats der Wirtschaft Deutschland

Düsseldorf/München (ots)

Berufung von Geschäftsführer Christoph Dworatzyk in den Senate of Economy Europe

Christoph Dworatzyk (38) vertritt als Senator die PROCERAM-Gruppe (CERABRAN® Systembaustoffe) im Senate of Economy Europe. Die Verleihung der Berufungsurkunde erfolgte im Rahmen des Jahresconvents des Senats am 30. November im Maximilianeum (Bayerischer Landtag) in München durch den Präsidenten des Senats der Wirtschaft, Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher. Der Senat der Wirtschaft setzt sich aus Persönlichkeiten der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen, die sich ihrer Verantwortung gegenüber Staat und Gesellschaft besonders bewusst sind. Sie tragen gemeinsam dazu bei, die gemeinwohlorientierten Ziele einer Nachhaltigkeit im Sinne der ökosozialen Marktwirtschaft praktisch umzusetzen.

Der Senat der Wirtschaft lässt damit den traditionellen Gedanken der Senate in der Antike wiederaufleben. Ein ausgewogener Kreis von Freunden unabhängigen Geistes folgte dem Gemeinwohl anstatt allein partikularen Interessen.

Der Senat der Wirtschaft ist rein gemeinwohlorientiert und steht im stetigen Dialog mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft. Die Ehrensenatoren Jean-Claude Juncker, Prof. Günther Verheugen, Prof. Klaus Töpfer, Prof. Jürgen Rüttgers und Rosi Gollmann sind neben vielen weiteren Experten spannende Impulsgeber.

Die ethischen Grundsätze der Wertegemeinschaft des Senats können auch Grundlage und Leitlinie für das wirtschaftliche Handeln der Mitglieder des Senats sein. Fairness und Partnerschaft im Wirtschaftsleben sowie die soziale Kompetenz von Unternehmern und Führungskräften prägen die Arbeit des Senats.

Weitere Informationen: https://www.cerabran.com sowie https://www.senat-deutschland.de

BILDMOTIV zum Download: http://ots.de/VXLGfo

BU: Christoph Dworatzyk (Mitte), Geschäftsführer der PROCERAM GmbH mit Sitz in Düsseldorf, wurde im Maximilianeum (Bayerischer Landtag) am 30. November 2019 in den Senate of Economy Europe berufen. Die Berufungsurkunde überreichten Präsident Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher (links) und Vorsitzender Dr. Walter Döring (rechts). Foto: Senat der Wirtschaft

Das Unternehmen

Die PROCERAM Gruppe entwickelt gemeinsam mit dem Forschungspartner Fraunhofer Institut UMSICHT neue Produkte und Systeme im Bereich Wärmedämmung, funktionelle Gebäudefarben und Brandschutz. Wir suchen stets nach neuen Anwendungsbereichen, in denen funktionelle und nachhaltige Füllstoffe individuelle Probleme lösen können. Die PROCERAM-Gruppe ist Produzent von funktionellen Gebäudefarben, Grundierungen und System-Hersteller innovativer Wärmedämm- und Brandschutz-Systeme. Dazugehören auch CERABRAN Systembaustoffe, AEROBRAN, HISTOBRAN und BRANELIT. Die PROCERAM Gruppe ist Wachstumschampion 2018 und zählt laut Erhebung von FOCUS in Kooperation mit STATISTA zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland (Top-25). Im Baugewerbe erzielte PROCERAM Platz 4. Infos: www.cerabran.com

Pressekontakt:

Pressekontakt: PROCERAM GmbH & Co. KG, Maximilian Sanner,

Geschäftsleitung, CMO / Leiter Produktentwicklung,

E-Mail: m.sanner@cerabran.com, Tel: 0211 247 925.15

Original-Content von: PROCERAM GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell