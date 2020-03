Immobilien-Branchennews: Realogis-RLI Unternehmensgruppe zu Corona-Auswirkungen für Industrie und Logistik

Realogis-RLI Unternehmensgruppe

Die weltweite Pandemie Corona hat vielfache Auswirkungen auf die systemrelevante Logistikbranche und auf den Immobilienmarkt. Die Realogis-RLI Unternehmensgruppe, mit über 80 Experten die führende Unternehmensgruppe im Industrie- und Logistikimmobilienbereich in Deutschland, informiert über aktuelle Entwicklungen.

"Wir verzeichnen derzeit in unseren Niederlassungen eine hohe Nachfrage nach Mietflächen für Heimlieferdienste. Aufgrund eines sprunghaften Anstiegs der Online ausgelösten Belieferung nach Hause wollen Anbieter dieser Services ihre vorhandenen Lagerkapazitäten weiter deutlich ausbauen", kommentiert Umut Ertan, Gründer und Gesellschafter der Realogis-RLI Unternehmensgruppe.

"Exponentiell steigen auch die Anfragen von Lebensmitteleinzel- und Großhändlern, die neue Verteil- und Versandzentren schaffen wollen, und hierfür kurzfristig Grundstücksankäufe tätigen wollen", so Umut Ertan.

Gleichzeitig erhöhe sich auch der Einlagerungsbedarf von Industrie- und Konsumgütern, insbesondere für Güter des täglichen Bedarfs (Fast moving consumer goods, FMCG).

Die Realogis-RLI Unternehmensgruppe rechnet damit, dass der Bedarf u.a. für die Belieferung der letzten Meile in den nächsten Monaten spürbar zunehmen wird. Dieses betrifft sowohl zentrale innerstädtische Lagen als auch die Speckgürtel von Ballungszentren.

Weltweite Lieferketten werden in Zeiten von Corona ebenfalls auf den Prüfstand gestellt. Die Realogis-RLI Unternehmensgruppe geht davon aus, dass es zu einer Rückbesinnung auf das weltweit einzigartige Verkehrs- und Infrastrukturnetz Deutschlands im Logistikbereich kommen wird.

"In der Folge werden in den nächsten zwölf Monaten in Deutschland neue Produktionsstätten entstehen, die zum Teil erst noch gebaut werden müssen", sagt Umut Ertan. Einen sofortigen Bedarf sieht er im Bereich von Lager- und Logistikflächen für Konsumgüter sowie Ersatz- und Produktionsteile, um die Industrie aus Deutschland heraus zu versorgen, um den mit Abstand größten und bedeutendsten Markt in Europa zu sichern.

"Wir appellieren an die Gemeinden und Kommunen, ihre Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, damit Projektentwickler und Investoren ihre Logistikimmobilienprojekte zügig umsetzen können", so Umut Ertan.

