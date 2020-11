Stadtmarketing Uelzen

Der Weihnachtsmann zieht in die Hansestadt - Regelmäßige Video-Sprechstunde mit den Kindern geplant

Hansestadt UelzenHansestadt Uelzen (ots)

Der Weihnachtsmann lässt sich in der Adventszeit in der Hansestadt Uelzen nieder, um sich auf das bevorstehende Fest vorzubereiten. In seiner gemütlichen Stube in der Lüneburger Straße 7 wird er ab dem 27. November in der Adventszeit jeweils freitags und samstags von 12 bis 17 Uhr zu sehen sein."Die zentrale Lage und der bekannte Hundertwasserbahnhof waren mit ausschlaggebend, dass ich in diese schöne Stadt komme", so die offizielle Botschaft des Weihnachtsmannes, die er per Video schickt. Zu sehen ist der Film des Stadtmarketings Uelzen unter www.uelzener-weihnachtszauber.de

Durchs Fenster können Klein und Groß dem Rauschebart zusehen, wenn er seine Weihnachtstour plant, bunte Geschenke verpackt oder Briefe in schnörkeliger Handschrift verfasst. "Leider kann ich in diesen Corona-Zeiten nicht direkt mit den Kindern sprechen, aber da habe ich eine ganz besondere Idee - die Videochat-Sprechstunde", teilt der Weihnachtsmann mit. So können sich die Kinder über einen Link via Zoom oder Skype mit Santa in Verbindung setzen und live miteinander reden. Die Termine sowie Links werden rechtzeitig auf uelzener-weihnachtszauber.de veröffentlicht.

Der Weihnachtsmann nimmt auch Post in seinem großen, roten Briefkasten entgegen. Egal ob von Kindern oder Erwachsenen - wer seinen Absender beifügt, erhält von ihm garantiert persönlich eine Antwort.

Der Weihnachtsmann bezieht seine festlichen Räume in einem derzeit leerstehenden Geschäft."Es ist mir eine große Freude, meine freie Ladenfläche in dieser Zeit für diesen bedeutsamen Besuch kostenfrei in unserer Stadt bereitzustellen",sagt Jan Henning Becker, Eigentümer der gleichnamigen Süßwaren-Firma in Uelzen, mit einem Augenzwinkern.

"Mit dieser Aktion möchten wir ein kleines, aber besonderes Angebot für Familien schaffen und das Einkaufen in der Stadt noch etwas weihnachtlicher gestalten", erklärt Alexander Hass, Leiter des Stadtmarketings der Hansestadt Uelzen.

