Nature Love

NATURE LOVE: Zurück zu den Wurzeln der Natur

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Hochwertige, reine Nahrungsergänzungsmittel frei von unerwünschten Zusätzen oder Konservierungsstoffen - das ist die Philosophie des Start-Up-Unternehmens NATURE LOVE, das mit einer großen Auswahl an Produkten und einem jungen, frischen Design Wert auf besonders viel Natürlichkeit legt.

Die Nachfrage an Nahrungsergänzung ist hoch in der heutigen schnelllebigen Welt, in der ein Überangebot an Fertigprodukten und ständiger Zeitdruck herrscht, aber dennoch das Bedürfnis nach Achtsamkeit und ausgewogener Ernährung besteht.

NATURE LOVE wurde 2016 von Frank Spiegel gegründet, nachdem er aufgrund eines Nährstoffmangels feststellen musste, wie schwierig es sich gestaltete, ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel ohne unnötige Zusätze, wie Aromen oder Trennmittel, zu finden. Inspiriert von seinen Reisen und der Naturverbundenheit vieler Völker als Basis ihrer Ernährung entwickelte er zusammen mit Ernährungswissenschaftlern die ersten Produkte von NATURE LOVE: Die Nahrungsergänzungsmittel sind hochdosiert und haben eine hohe Bioverfügbarkeit, um die Nährstoffe im Körper auch umsetzen zu können. Die Herstellung erfolgt in Deutschland und jede einzelne Produktionscharge wird laborgeprüft, um stets die höchste Qualität garantieren zu können. Auf Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder künstliche Aromen wird verzichtet und alle Produkte sind GMO- und glutenfrei, bis auf wenige Ausnahmen sind sie zudem vegan.

Mit mehr als 40 verschiedenen Nahrungsergänzungen, wie OPC Traubenkernextrakt, Hyaluron und Curcuma, bietet NATURE LOVE ein großes Produktportfolio an - in liebevollem Design und reinen Inhaltsstoffen besonders nah an der Natur.

Pressekontakt:

Nature Love (Quellen und Hintergrundinformationen)

Tel.: 0211 975 330 45, E-Mail: info@nature-love.de

Merowingerplatz 1, 40225 Düsseldorf



Fabienne Lessenich / Agentur-Kontakt (Weitere Informationen und

umfangreiches Bildmaterial)

Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: f.lessenich@borchert-schrader-pr.de

Borchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 Köln

Original-Content von: Nature Love, übermittelt durch news aktuell