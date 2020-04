ICHTHYOL

Ostern im Garten - was tun, wenn die Rose sticht?

Kleine Verletzungen aus der Hausapotheke verarzten

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Endlich Sonne! Hobbygärtner wollen über Ostern ihren Garten in Schuss bringen, Rosen schneiden und Beete beackern. Dornen im Finger oder andere kleine Verletzungen sind dabei keine Seltenheit. Vorsicht ist geboten! Denn in Gartenerde und an Dornen lauern Bakterien. Diese können in die verletzte Haut eindringen und Entzündungen verursachen. Darum ist schnelles Handeln gefordert!

So geht's: Befindet sich ein Dorn in der Haut, sollte er mit einer Pinzette entfernt werden. Bleibt der Fremdkörper aber länger unbemerkt oder sind durch einen Stich Bakterien tiefer in die Haut eingedrungen, kann dies zu einer schmerzhaften Entzündung führen. Kann der Eiter nicht abfließen, sammelt er sich unter der Haut und es kommt zu einem sogenannten Abszess. Dann heißt es: dick auftragen! Die schwarze Zugsalbe ICHTHOLAN® 20 % messerrückendick aufbringen und mit einem Pflaster abdecken.

ICHTHOLAN® Zugsalbe - die ideale Sofort-Hilfe für jede Hausapotheke

Damit aus einer kleinen Verletzung keine große Sache wird, sollte schnell gehandelt werden, auch an Feiertagen. Deswegen gehört ICHTHOLAN® in jede Hausapotheke! Der schwarze Klassiker punktet mit schneller Wirksamkeit - und bleibt zahlreichen Verwendern auch durch den charakteristischen Geruch und die tiefschwarze Farbe in Erinnerung. Der Trend zu Wirkstoffen natürlichen Ursprungs macht das bewährte Original ICHTHOLAN® aktueller denn je.

Bei kleinen Infektionen kann die schwarze Zugsalbe ICHTHOLAN® 20 % die Entzündung oft über Nacht stoppen. ICHTHOLAN® hemmt die Entzündung, bekämpft wirksam Keime und fördert die Durchblutung. Die Haut wird aufgeweicht, so dass Eiter schneller an die Oberfläche kommt und das Gewebe abheilen kann. Für besonders hartnäckige und tiefsitzende Abszesse gibt es ICHTHOLAN® 50 % mit hoher Wirkstoffkonzentration und intensiverer Zugwirkung.

Ist die Versuchung auch noch so groß - niemals an eitrigen Hautentzündungen herumdrücken! Dadurch steigt das Risiko einer Infektionsausbreitung. Grundsätzlich gilt: Hautentzündungen beobachten! Verschlimmern sie sich, umgehend den Arzt aufsuchen.

ICHTHOLAN® 20 % ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich und kostet in der praktischen 15g-Tube 13,90 EUR (AVP). Der Preis für ICHTHOLAN® 50 % (Packungsgröße 15 g) beträgt 14,49 EUR (AVP).

Pflichttexte

ICHTHOLAN® 20 %

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat

Anwendungsgebiete: ICHTHOLAN® 20 %, Salbe dient zur Reifung von Furunkeln und oberflächlich abszedierenden Prozessen.

Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol.

ICHTHOLAN® 50 %

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat

Anwendungsgebiete: ICHTHOLAN® 50 %, Salbe wird zur Reifung von Furunkeln und abszedierenden Prozessen und zur unterstützenden Behandlung bei Gonarthrose sowie bei Prellung und Verstauchung angewendet.

Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Pressekontakt:

Eleonora Hertz

Industrie-Contact AG

040/89966617

eleonora.hertz@ic-gruppe.com

Original-Content von: ICHTHYOL, übermittelt durch news aktuell