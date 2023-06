CGTN

CGTN: China sagt Entwicklungsländern auf globalem Finanzierungsgipfel konkrete Unterstützung zu

Peking (ots/PRNewswire)

China werde weiterhin konkrete Maßnahmen ergreifen, um die übrigen Entwicklungsländer zu unterstützen, sagte der chinesische Premierminister Li Qiang am Freitag bei der Abschlusszeremonie des Gipfels für einen neuen globalen Finanzierungspakt (Summit for a New Global Financing Pact) in Paris.

Das Gipfeltreffen, das der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem G20-Gipfel (G20 Summit) auf Bali im November letzten Jahres vorgeschlagen hatte, sollte den aktuellen Stand und die Perspektiven der Klimaschutzmaßnahmen und der Reform des internationalen Finanzsystems erkunden.

An der Abschlussfeier nahmen über 60 Staats- und Regierungschefs sowie internationale Organisationen teil, darunter der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif.

Maßnahmen gegen den Klimawandel

Die am Gipfel teilnehmenden Staats- und Regierungschefs riefen zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um den Klimawandel zu bekämpfen, die biologische Vielfalt zu schützen, die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer anzugehen und die nachhaltige Entwicklung weltweit zu fördern.

Wie Macron am Freitag erklärte, haben die wohlhabenden Länder eine überfällige Zusage über 100 Milliarden Dollar zur Finanzierung des Klimaschutzes an die Entwicklungsländer gemacht und einen Fonds für die biologische Vielfalt und den Schutz der Wälder eingerichtet.

China fördere aktiv eine grüne und kohlenstoffarme Energiewende und beteilige sich gleichzeitig verantwortungsvoll an der Förderung der globalen Energiewende und der Bewältigung des Klimawandels, sagte Li am Donnerstag bei einer Rede zur Energiewende.

China ist bereit, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten und sich an die Prinzipien des gegenseitigen Nutzens und der Win-Win-Kooperation zu halten, wobei die technologische Innovation die Hauptantriebskraft ist, um die Einrichtung globaler Partnerschaften für saubere Energie zu fördern und gemeinsam eine saubere und schöne Welt zu schaffen, fügte er hinzu.

Reform des Finanzsystems

In seiner Abschlussrede sagte Macron, es bestehe ein Konsens darüber, globale Finanzinstitutionen wie die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds (World Bank and International Monetary Fund) zu reformieren und sie "effizienter, gerechter und besser an die Welt von heute angepasst" zu gestalten.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte, dass das derzeitige globale Finanzsystem die Ungleichheiten verschärft und den ärmsten Ländern die Kredit- und Schuldenunterstützung verweigert, die sie brauchen und verdienen.

"Fast 80 Jahre später ist die globale Finanzarchitektur veraltet, dysfunktional und ungerecht. Sie ist nicht mehr in der Lage, den Anforderungen der Welt des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden: einer multipolaren Welt, die durch stark integrierte Volkswirtschaften und Finanzmärkte, aber auch durch geopolitische Spannungen und wachsende systemische Risiken gekennzeichnet ist."

Li rief die Finanzgremien außerdem dazu auf, eine neue Runde der Quoten- und Stimmrechtsreform abzuschließen und die Stimme der Schwellen- und Entwicklungsländer zu stärken.

China setzt sich gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft für die Liberalisierung und Erleichterung von Handel und Investitionen ein und lehnt Protektionismus, Abkopplung und Unterbrechung von Lieferketten in jeder Form ab, fügte Li hinzu.

Der chinesische Premierminister wählte Europa für seine erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt und erklärte Macron, dass China und Europa ihre eigenen Stärken haben und die Zusammenarbeit weiter ausbauen müssen.

China und Europa sollten die unsichere internationale Lage mit der Stabilität der chinesisch-europäischen Beziehungen bewältigen und gemeinsam die nachhaltige Entwicklung der Menschheit fördern, sagte er auf dem Gipfeltreffen.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-23/China-pledges-support-for-developing-countries-at-financing-summit-1kSnrVnRy6s/index.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-sagt-entwicklungslandern-auf-globalem-finanzierungsgipfel-konkrete-unterstutzung-zu-301862503.html

Original-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell