CGTN: Vatertag: Worte von Xi Jinpings Vater an seinen Sohn

PEKING, 19. Juni 2023 /PRNewswire/ – Am Vatertag, der auf den dritten Sonntag im Juni fällt, bedankt man sich bei seinen Vätern oder schwelgt in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit.

Im Bücherregal des Chinese President Xi Jinping steht ein Bild von ihm, wie er seinen Vater Xi Zhongxun in einem Rollstuhl schiebt, während seine Frau und seine Tochter neben ihm hergehen.

Xi Zhongxun (1913-2002), der Sohn von Bauern, der zum Führer aufstieg, betrachtete sich immer als Mitglied des arbeitenden Volkes.

Ein einfaches Leben

Die Xis sind traditionell streng zu ihren Kindern und führen ein einfaches Leben. Xi Zhongxun forderte seine Kinder regelmäßig auf, sparsam zu sein, und ging mit gutem Beispiel voran.

Wie sich seine Tochter Xi Qiaoqiao erinnerte, sammelte Xi Zhongxun verirrte Reiskörner und Brötchenkrümel vom Tisch auf und wischte die Suppenschüssel mit einem Brötchen nach.

Als Xi Jinping ein Kind war, trug er die gebrauchten Kleider und Schuhe seiner Schwestern. Als er in Zhengding in der nordchinesischen Provinz Hebei arbeitete, nahm er eine geflickte Matratze mit. Während seiner Arbeit in Ningde in der südostchinesischen Provinz Fujian bat er darum, dass sein Büro und sein Schlafraum nicht renoviert werden.

Bei vielen Gelegenheiten hat er auch die Bedeutung der Familienerziehung und der Tugenden hervorgehoben. „Unabhängig davon, wie sich die Zeiten geändert haben, müssen Familienwerte, Familienerziehung und Familienbildung betont werden, damit die Millionen von Familien zu wichtigen Punkten für die nationale Entwicklung, den ethnischen Fortschritt und die soziale Harmonie werden," sagte Xi Jinping.

Seit seinem Amtsantritt als Generalsekretär des Communist Party of Chine (CPC) Central Committee hat Xi Jinping wiederholt zur Sparsamkeit aufgerufen und sich gegen Extravaganz und Verschwendung ausgesprochen.

Xi Zhongxuns Familientradition war ein Spiegel, ein Maßstab und eine Orientierungshilfe für seine Kinder.

„Staatsangelegenheiten haben Vorrang"

Am 15. Oktober 2001 fand anlässlich des 88. Geburtstags von Xi Zhongxun eine seltene Familienzusammenkunft statt.

Allerdings war Xi Jinping, der damalige Gouverneur der Provinz Fujian, wegen eines vollen Terminkalenders nicht anwesend. Daraufhin schrieb er seinem Vater einen aufrichtigen Brief, in dem er sein Bedauern ausdrückte.

„Du arbeitest in aller Stille für das chinesische Volk, was mich dazu inspiriert, mein ganzes Leben in den Dienst des Volkes zu stellen," schrieb Xi Jinping in dem Brief.

Nachdem er den Brief gelesen hatte, zeigte Xi Zhongxun Verständnis für die Abwesenheit seines Sohnes und sagte zu seiner Familie und seinen Freunden: „Die Arbeit steht an erster Stelle und die Staatsangelegenheiten haben Vorrang. Den Menschen zu dienen, ist die größte Frömmigkeit."

Eine gute Familientradition beeinflusst den Arbeitsstil der Partei und der Regierung.

Seit dem 18. Nationalkongress der KPCh ist Xi Jinping in 14 zusammenhängende Gebiete gereist, in denen damals extreme Armut herrschte, und hat mehr als 50 Inspektionen zur Armutsbekämpfung durchgeführt.

Vom „Sehen der wirklichen Armut" bis zur ernsthaften „Beseitigung der Armut" hat er die historische Verantwortung fest auf seinen Schultern getragen.

„Ganz gleich, welche Funktion du ausübst, diene dem Volk gewissenhaft, berücksichtige die Interessen des Volkes von ganzem Herzen, pflege enge Beziehungen zum Volk und bleibe immer für das Volk ansprechbar," sagte Xi Zhongxun einst zu seinem Sohn.

Mit diesen Worten vergisst Xi Jinping nie, was ihn inspiriert hat, ein Diener des Volkes zu sein.

