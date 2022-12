CGTN

CGTN: Xi besucht den Nahen Osten: Was zu erwarten ist

Peking (ots/PRNewswire)

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird am ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten sowie am Gipfeltreffen zwischen China und dem Golfkooperationsrat (GCC) in Riad, Saudi-Arabien, teilnehmen und dem Land vom 7. bis 10. Dezember auf Einladung von König Salman bin Abdulaziz Al Saud einen Staatsbesuch abstatten.

In einem Anfang Dezember veröffentlichten Bericht bezeichnete das chinesische Außenministerium den Gipfel als Meilenstein. Die Staats- und Regierungschefs beider Seiten werden die Gelegenheit nutzen, um die zukünftige Zusammenarbeit zu planen und gleichzeitig den Ausbau der bilateralen Beziehungen voranzutreiben und den Konsens in den Bereichen Global Governance, Entwicklung, Sicherheit und anderen wichtigen Fragen zu konsolidieren.

Unter dem Titel „China-Arab Cooperation in the New Era" (Chinesisch-arabische Zusammenarbeit in der neuen Ära) betonte der Bericht die schnell wachsenden bilateralen Handelsbeziehungen und den Austausch zwischen den Menschen sowie die gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Engagement bei wichtigen Themen.

China bleibt der größte Handelspartner der arabischen Länder. Im Jahr 2021 belief sich das bilaterale Handelsvolumen auf rund 330 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

China ist bereit, gemeinsam mit den arabischen Staaten eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI), der Neuen Seidenstraße, zu fördern, so der chinesische Präsident Xi Jinping in einem Glückwunschschreiben zur fünften China-Arab States Expo im vergangenen Jahr.

Xi wies darauf hin, dass die traditionelle Freundschaft zwischen den Völkern Chinas und der arabischen Staaten im Laufe der Zeit immer mehr gefestigt wurde. Er sagte, dass China und die arabischen Staaten in den letzten Jahren die strategische Koordinierung und die Synergie von Aktionen weiter gestärkt haben und der gemeinsame Bau der Neuen Seidenstraße (Belt and Road) fruchtbare Ergebnisse erzielt hat.

Win-Win-Kooperation

Das von der China Media Group (CMG) und dem saudi-arabischen Medienministerium gemeinsam organisierte chinesisch-arabische Medienkooperationsforum 2022 wurde am Montag in Riad, Saudi-Arabien, erfolgreich abgehalten.

Mehr als 150 Gäste, darunter Regierungsbeamte, Vertreter von Medienorganisationen und Wissenschaftler aus China und 22 arabischen Ländern, nahmen an dem Forum teil.

Im Laufe der Jahre hat China die Zusammenarbeit mit den arabischen Ländern bei der Entwicklung erneuerbarer Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft ausgebaut. Gemeinsam haben sie das chinesisch-arabische Schulungszentrum für saubere Energien und das chinesisch-ägyptische Labor für erneuerbare Energien eingerichtet und Kooperationsprojekte wie das 800-Megawatt-Solarkraftwerk Al Kharsaah in Katar und die 186-Megawatt-Solarkraftwerke im Benban Solar Energy Park in Ägypten umgesetzt.

Bis heute hat China BRI-Kooperationsabkommen mit 20 arabischen Staaten und der Liga der Arabischen Staaten unterzeichnet. Die beiden Seiten haben mehr als 200 große Kooperationsprojekte in den Bereichen Energie, Infrastruktur und anderen Bereichen durchgeführt, von denen fast 2 Milliarden Menschen profitieren.

„Alles in allem bietet die chinesisch-arabische Zusammenarbeit in der neuen Ära eine kraftvolle Vision, die ganze Gemeinschaften in eine Zukunft des vielseitigen Fortschritts führt", schrieb Hannan Hussain, ehemaliger Forschungsassistent am Islamabad Policy Research Institute, in einer Stellungnahme für CGTN.

