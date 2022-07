CGTN: Hongkong, eine Ost-West-Kulturbrücke

Peking (ots/PRNewswire) - Nach fünfjähriger Planung und nach Abschluss der Bauarbeiten wurde das Hong Kong Palace Museum (HKPM) am 22. Juni eingeweiht und das neue kulturelle Wahrzeichen in der Sonderverwaltungsregion Hongkong soll nun am 2. Juli für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Fast genau fünf Jahre ist es her, dass am 29. Juni 2017, in Anwesenheit des ...

mehr