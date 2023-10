Water Street Healthcare Partners

Water Street Healthcare Partners ernennt Boris Bernstein zum Managing Director von Europa

Water Street Healthcare Partners, ein Investmentunternehmen, das sich dem Aufbau von Marktführern im Gesundheitswesen widmet, gab heute bekannt, dass sie Boris Bernstein zum Managing Director von Europa ernannt haben. Hr. Bernstein, der seit mehr als 10 Jahren mit Water Street als Executive Advisor zusammenarbeitet, wird die Initiativen des Unternehmens in Europa leiten, die sich auf Investitionen in und Wachstum mittelständischer Gesundheitsunternehmen konzentrieren.

Seit seiner Gründung hat Water Street mehr als 150 Investitionen und Übernahmen ermöglicht, um mehr als 40 Unternehmen aufzubauen, die sich auf medizinische Produkte und Diagnostik, Pharma- und Biowissenschaften sowie Gesundheitsdienstleistungen spezialisiert haben. In Europa hat das Unternehmen Geschäfte im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar übernommen. Zu den jüngsten Investitionen gehören das in Irland sässige Crest Solutions und das in Belgien ansässige VistaLink, jetzt Catalyx genannt, und Solvias mit Hauptsitz in der Nähe von Basel, Schweiz, in Partnerschaften mit dem Ziel, ihre globale Reichweite und Fähigkeiten auszubauen.

„Ich freue mich darauf, auf der starken Geschichte von Water Street aufzubauen, Partnerschaften mit Unternehmern und Gründern aufzubauen, um ihre Wachstumsziele zu beschleunigen. Unsere Mission ist es, zusätzlich zu unserem Kapital die Branchenerfahrung und das Ressourcennetzwerk unseres Teams einzubeziehen, um Unternehmen in marktführende Unternehmen aufzubauen, die durch ihre unverwechselbaren Produkte, Dienstleistungen und Fähigkeiten zu einem stärkeren Gesundheitssystem beitragen", betonte Hr. Bernstein.

Hr. Bernstein wird weiterhin mit Caroll H. Neubauer zusammenarbeiten, die sich Water Street als Executive Advisor in 2020 anschloss, nachdem sie drei Jahrzehnte lang das globale Medizintechnologieunternehmen B. Braun geleitet hatte. Die beiden Marktführer werden ihr Investmentwissen und ihre Gesundheitserfahrung kombinieren, um Möglichkeiten zur Partnerschaft mit europäischen Unternehmen voranzutreiben, die sich auf medizinische Produkte, Diagnostik, Biowissenschaften und pharmazeutische Dienstleistungen spezialisiert haben.

Water Street verwaltet derzeit fast 6 Milliarden Dollar Eigenkapital, das sich auf Investitionen in und Wachstum von Gesundheitsunternehmen konzentriert. Das Unternehmen zielt auf Investitionen in Europa ab, die von einem Wert von 50 bis 150 Millionen Dollar reichen.

Über Water Street

Water Street Healthcare Partners ist ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert. Das Unternehmen hat mehr als 150 Investitionen und Akquisitionen abgeschlossen, um mehr als 40 Unternehmen aufzubauen, die zu einer verbesserten Patientenversorgung, Innovation und einem effizienteren Gesundheitssystem beitragen. Water Street arbeitet mit den Gründern und Managementteams zusammen und richtet seine umfassende Branchenerfahrung und sein Netzwerk an Ressourcen aus, um ihre Wachstumsziele zu unterstützen. Das in Chicago ansässige Team von Water Street ist eine Mischung aus hoch erfahrenen Führungskräften im Gesundheitswesen, Investmentexperten und funktionalen Spezialisten. Weitere Informationen finden Sie auf waterstreet.com.

