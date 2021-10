Nico Rosberg

Gemeinsam für weniger Fleischkonsum: Nico Rosberg unterstützt Paul McCartney bei Meat Free Monday

Monaco (ots)

Der Formel-1-Weltmeister und Nachhaltigkeitsunternehmer Nico Rosberg hat sich mit der Musikikone Paul McCartney und seinen Töchtern Mary und Stella zusammengetan, um die seit langem etablierte Meat Free Monday Kampagne der Familie zu unterstützen. In einem brandneuen Video feiern Paul und Nico die bisherigen Erfolge der Kampagne und laden ihre Fans ein, mitzumachen.

Aufbauend auf seinem kontinuierlichen Einsatz für mehr Nachhaltigkeit schließt sich Rosberg der Kampagne gemeinsam mit zwölf seiner engsten Partner und verbündeten Unternehmen an - darunter die Boston Consulting Group in Deutschland & Österreich, Sunreef Yachts, Lilium, Volocopter, Yello, Planetly, Nu Company, Vay, GREENTECH FESTIVAL, GREEN WINDOW AGENCY und Rosberg X Racing. Jedes der Unternehmen wird fortan seine Mitarbeiter, Kunden und Anhänger über die Vorteile der Reduzierung des globalen Fleischkonsums aufklären und die Teilnahme an der Initiative Meat Free Monday fördern.

Die gemeinnützige Kampagne unter dem Motto "Ein Tag in der Woche kann einen großen Unterschied machen" wurde 2009 von der Familie McCartney ins Leben gerufen, um auf die schädlichen Umweltauswirkungen von Tierhaltung und industrieller Fischerei aufmerksam zu machen. Zu den weiteren Unterstützern der Kampagne zählen Prominente aus Sport, Film und Musik wie Tom Hanks, Orlando Bloom, Alec Baldwin, Rita Wilson, Ellie Goulding und Ringo Starr. Seit seiner Einführung im Jahr 2009 hat Meat Free Monday mit Hunderten von Prominenten, Schulen, Universitäten, Restaurants und Unternehmen zusammengearbeitet, an nationale Regierungen appelliert und dazu beigetragen, das Leben von Tausenden auf der ganzen Welt gesünder, umweltbewusster und sozialer zu gestalten.

Rosbergs Fokus als Unterstützer von Meat Free Monday wird es sein, Kooperationspartner und Unternehmen aus seinem Portfolio zu motivieren, die Kampagne mit ihren Mitarbeitern zu übernehmen, sowie die Botschaft an seine Millionen von Followern über seine eigenen Social-Media-Kanäle zu verbreiten. Rosberg ist an einer Reihe von nachhaltigkeitsorientierten Projekten und Unternehmen beteiligt, darunter das GREENTECH FESTIVAL sowie sein eigenes Rennteam Rosberg X Racing, welches in der elektrischen Extreme E-Serie antritt, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen und positive Maßnahmen zu inspirieren.

Paul McCartney sagte in seiner Videobotschaft an Nico Rosberg: "Ich möchte Ihnen sehr dafür danken, dass Sie sich für Meat Free Monday engagieren. Mein Dank gilt auch allen anderen Unternehmen, die sich ebenfalls engagieren. Wie Sie wissen, ist es eine Kampagne, die wir seit einigen Jahren durchführen - ich und meine Töchter Mary und Stella. Wir möchten die Menschen ermutigen, an mindestens einem Tag in der Woche kein Fleisch zu essen. Vielen Dank an Sie und danke für alles, was Sie für die Umwelt tun - ich schätze das wirklich."

Rosberg kommentierte: "Ich freue mich, zusammen mit der Familie McCartney der Initiative Meat Free Monday beizutreten. Als sie diese Kampagne im Jahr 2009 starteten, waren sie dem Rest der Welt in ihrem Verständnis für die Notwendigkeit, den Fleisch- und Fischkonsum zu reduzieren, weit voraus. Jetzt - im Jahr 2021- freue ich mich zu sehen, dass dieses Thema so viel Anklang gefunden hat, aber die Statistiken sind dennoch erschreckend und die Menge an Fleisch, die weltweit konsumiert wird, ist einfach zu viel. Daher freue ich mich, dieser Initiative beizutreten und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, und Menschen in meinem Umfeld zu ermutigen, dies als Teil ihres Lebensstils zu übernehmen."

Redaktionelle Hinweise:

Über Nico Rosberg

Nico Rosberg wurde 1985 in Wiesbaden als Sohn des Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg geboren. Er fuhr elf Jahre lang in der Formel 1 und gewann 2016 den Titel des Weltmeisters. Seit seinem Ausscheiden aus der Formel 1 ist Nico Rosberg als Nachhaltigkeitsunternehmer und Investor in grüne Technologien und Mobilitäts-Start-ups aktiv, u.a. in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen". Rosberg ist in zahlreiche erfolgreiche Startups wie Lilium, Volocopter, What3Words, Tier und die Formel E investiert. 2019 gründete er das GREENTECH FESTIVAL, eine globale Plattform für führende grüne Technologien und einen nachhaltigen Lebensstil, das weltweit große Aufmerksamkeit genießt und im November erstmals in London stattfindet. Mit Rosberg X Racing tritt er mit einem eigenen Rennteam in der Extreme E an, einer Rennserie, die sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben hat. 2021 wurde Rosberg der Europäische Kulturpreis für Umwelt- und Klimaschutz verliehen.

www.nicorosberg.com

press@nicorosberg.com

Über Meat Free Monday

Meat Free Monday wurde 2009 von Paul, Mary und Stella McCartney ins Leben gerufen und ist eine gemeinnützige Kampagne, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen der Tierhaltung und der industriellen Fischerei auf die Umwelt zu schärfen. Die Kampagne ermutigt die Menschen, den Klimawandel zu verlangsamen, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und ihre Gesundheit zu verbessern, indem sie jede Woche mindestens einen pflanzlichen Tag haben.

www.meatfreemondays.com

press@meatfreemondays.com

Partnerfirmen:

Boston Consulting Group

Die Boston Consulting Group hilft Kunden, umfassende Transformationen zu gestalten: Die Beratung ermöglicht komplexe Veränderungen, eröffnet Wachstumschancen, schafft Wettbewerbsvorteile, verbessert die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und bewirkt so dauerhafte Verbesserungen des Geschäftsergebnisses. BCG verzahnt führende Management-Beratung mit Expertise in Technologie, Digital und Analytics, neuen Geschäftsmodellen und der übergeordneten Sinnfrage für Unternehmen. Sowohl intern als auch bei Kunden setzt BCG auf Gemeinschaft und schafft dadurch Ergebnisse, die Kunden nach vorne bringen.

http://www.bcg.de

GREENTECH FESTIVAL

Die globale Plattform, die Change Maker befähigt und innovative grüne Technologien für eine nachhaltige Zukunft fördert.

https://greentechfestival.com

GREEN WINDOW AGENCY

Green Window ist eine Agentur, die dabei hilft, mit einflussreicher Kommunikation den Wandel hin zu einer besseren Zukunft zu beschleunigen.

www.greenwindowagency.de

Lilium

Lilium entwickelt mit seinen elektrisch vertikal startenden und landenden Flugzeugen, Vertiports und digitalen Diensten eine nachhaltige Hochgeschwindigkeits-Luftmobilität.

https://lilium.com

Nu Company

Food for a nu world - du kaufst einen Riegel, wir pflanzen einen Baum.

www.the-nu-company.com

Planetly

Planetly bietet Unternehmen die Tools und Technologien, die sie benötigen, um ihre CO2-Emissionen zu analysieren, reduzieren und zu kompensieren.

www.planetly.com

Rosberg X Racing

Rosberg X Racing ist ein Elektro-Rennteam, das sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben hat und in der Extreme E antritt.

www.rosbergxracing.com

Sunreef Yachts

Sunreef Yachts ist der weltweit führende Designer und Hersteller von Luxus-Segel- und Motormultihulls. Jeder gebaute Katamaran, jede Motoryacht und jede Superyacht ist eine maßgeschneiderte Kreation. Jede Yacht ist eine Vision, die zum Leben erweckt wurde und durchdacht entworfen wurde, um Luxus, Stil und Komfort zu bieten.

www.sunreef-yachts.com

Treedom

Treedom ist die weltweit erste Plattform, auf der Sie einen Baum aus der Ferne pflanzen und die Geschichte des Projekts online verfolgen können.

www.treedom.net

Vay

Ein neuer Ansatz für sichere Mobilität ohne Fahrer im Auto: Vay wird im nächsten Jahr einen elektrischen Mobilitätsdienst ohne Fahrer im Auto auf öffentlichen Straßen einführen.

https://vay.io

Volocopter

Volocopter macht den Traum vom elektrischen Fliegen in Städten wahr. Volocopter-Flugzeuge bieten kostengünstige Lösungen, um Güter und Menschen an ihr Ziel zu bringen: emissionsfrei, nachhaltiger und zuverlässig.

www.volocopter.com

Yello

Die Yello Strom GmbH ist einer der bekanntesten Energieanbieter in Deutschland und versorgt seine Kunden mit guter Energie.

www.yello.de

