Der Countdown läuft für Deutschlands erstes Streetfotografie Festival in Hamburg

Mit der ersten Ausgabe des German Street Photography Festivals bekommt die Kunst der Straßenfotografie ein neues Forum. Vom 21. bis 23. Juni teilen deutsche Fotografen im Hamburger Goldbekhaus ihre individuellen Perspektiven und offenbaren den Zauber des vermeintlich Alltäglichen. Mit am Start ist auch die LUMIX S Serie, die aktuelle Erfolgslinie der spiegellosen Systemkameras aus dem Hause Panasonic.

Unter dem Leitmotiv "mein Kiez" präsentieren Siegfried Hansen, Marco Larousse und Martin U. Waltz - ihres Zeichens Gründer und Kuratoren des Festivals - ein ansprechendes und abwechslungsreiches Programm. Neben den Werken etablierter deutscher Streetfotografen werden auch die Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs ausgestellt, für den sich professionelle und Hobbyfotografen im Vorfeld des Festivals bewerben konnten. Die Gewinner des Wettbewerbs werden im Rahmen der Veranstaltung ausgezeichnet.

Dass das Festival der Nerv der Zeit trifft, zeigt der Zuspruch, den die Veranstaltung im Vorfeld erfahren hat. Das Kartenkontingent für das während des Festivals stattfindende Symposium war bereits binnen weniger Tage ausverkauft. Wer eine Karte ergattern konnte, darf sich u. a. auf Vorträge der drei Festival-Gründer sowie den Fotografinnen Nicole Struppert und Pia Parolin freuen. Des Weiteren stellen sich acht der größten deutschen Streetfotografie-Kollektive vor: Berlin1020, Berlin Street Photography Club, Frankfurt Collateral Eyes, Munich Street Photography Collective, NRW35, Nürnberg Unposed, Street Photography Cologne und Unposed Society Hannover.

Wer keine Karte mehr für das Symposium erstehen konnte, kann trotzdem kostenlos die öffentliche Ausstellung sowie den Streetfoto Slam besuchen, bei dem erfahrene Fotografen zuvor eingereichte Fotos besprechen und ihre Einschätzungen mit dem Publikum teilen. Gefördert wird das Festival von der Kameramarke LUMIX. Davon profitieren nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Besucher: Vor Ort wird LUMIX die Gelegenheit bieten, die aktuellen Flaggschiff-Modelle der LUMIX S Serie genau unter die Lupe zu nehmen. "Die Street Photography war für den Durchbruch unserer spiegellosen Systemkameras von großer Bedeutung", sagt Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland. "Deshalb liegt uns die Thematik besonders am Herzen und wir freuen uns, mit unserem Sponsoring des Festivals die Etablierung der Street Photography in Deutschland weiter zu fördern."

Weitere Informationen zum German Street Photography Festival by LUMIX gibt es unter www.gspfestival.com.

