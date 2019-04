Panasonic präsentiert Prototypen für transparenten OLED Vitrinen-Bildschirm auf dem Salone Milano

Panasonic Deutschland

Panasonic zeigt auf dem Salone Internazionale del Mobile 2019, der weltweit größten und renommiertesten Messe für Möbel und Lifestyle in Mailand, einen neuen, transparenten OLED Bildschirm. Das innovative Konzept wird im Rahmen des Messeauftritts von Vitra, der Schweizer Möbelmarke, präsentiert.

Im ausgeschalteten Zustand erscheint der OLED Bildschirm wie eine Vitrine - aus Holz gefertigt mit einer eingelassenen Glasscheibe - und fügt sich perfekt in jedes zeitgenössische Wohnumfeld ein. Eingeschaltet liefert das Display dann eindrucksvolle Bilder mit lebhaften Farben. Der Prototyp besteht aus Materialien wie Holz, Metall und Glas. Alle technologischen Komponenten sind geschickt im Holzrahmen verborgen, der gleichzeitig als Ständer für das Gerät dient. Ein Beleuchtungselement, das die Erscheinung des Gehäuses zusätzlich elegant unterstreicht, ist ebenfalls unauffällig im Rahmen untergebracht.

Das Konzept hinter dem Display ist das Ergebnis eines gemeinsamen Forschungsprojekts von Panasonic und Vitra. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung von Ideen, wie Technologie nahtlos in unsere Lebenswelten integriert werden kann. Der transparente OLED Bildschirm ist das erste Resultat der Kooperation und zeigt eindrucksvoll, wie gut sich die Expertise von Vitra mit dem technischen Know-how von Panasonic ergänzt.

Entworfen wurde das Konzept vom skandinavischen Designer Daniel Rybakken und Panasonic Design Kyoto. Mit dem Prototypen unterstreicht Panasonic erneut seine Innovationsstärke im Displaybereich, nachdem das Unternehmen mit transparenter Display-Technologie unter anderem im Retail-Bereich für Aufsehen gesorgt hat. "Mit unserer revolutionären OLED Technologie sind wir dabei, die nächste Evolutionsstufe des Fernsehers einzuläuten," so Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland. "Wir haben den Fernseher schon von Anfang an als Designelement im Wohnraum verstanden. Wir sind stolz, eines der Resultate unserer Forschung so eindrucksvoll auf der Salone del Mobile präsentieren zu können."

Konkrete Pläne, das Produkt auf den Markt zu bringen, existieren aktuell nicht. Derzeit evaluiert Panasonic das Feedback auf das Konzept und analysiert Marktnachfrage und -bedarf.

Der Prototyp ist vom 9. bis zum 14. April auf dem Stand von Vitra auf dem Salone Milano zu sehen (Stand B07/C12, Halle 20).

