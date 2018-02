Panasonic Epilierer ES-DEL8 macht startklar für den Sommer / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/14151 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Panasonic Deutschland" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die Panasonic Beauty Care Serie steht für innovative Technologie für das Wellnessprogramm im eigenen Zuhause. Die drei komplett neuentwickelten Epilierer der Panasonic EL-Serie bieten zahlreiche optimierte Funktionen für eine besonders gründliche und hautschonende Nass/Trocken Epilation. Mehr Pinzetten, eine verbesserte Zupftechnik, ein noch beweglicherer Schwingkopf und eine breitere Epilierfläche sorgen für mehr Tempo bei der Schönheitspflege. Für effizienteres Epilieren und eine glattere und seidigere Haut als je zuvor.

Der 6-in Epilierer ES-DEL8 bietet dabei das Komplett-Beauty-Set für die perfekte Pflege von Kopf bis Fuß: Die vielfältigen Aufsätze eignen sich zum Epilieren, Trimmen, Rasieren und Pediküren. Mit der besonders breiten Epilierfläche, 60 neu designten Pinzetten und dem schnellen Power-Modus sind Beine und Arme im Handumdrehen seidenglatt gepflegt.

Das bewährte 2-fach Epilierkopfssystem verfügt jetzt über 60 Pinzetten, die zuverlässig jedes Haar erfassen. Das effiziente Dual Disc System liefert perfekte und hautschonende Ergebnisse. Falls die erste Pinzette das Haar nicht erreicht, greift die zweite sicher zu. Auch der um 90 Grad schwenkbare, super flexible Schwingkopf wurde neu entwickelt. Er folgt den natürlichen Körperkonturen und bekommt jedes noch so versteckte Härchen zu fassen. Damit lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche leicht und effektiv erreichen. Das schlanke, griffige Design der Epilierer ermöglicht dabei noch bessere Kontrolle und Beweglichkeit.

Auch die Pinzetten wurden in Gestaltung und Anordnung optimiert. In der Mitte des Epilierkopfes befinden sich jetzt mehr Pinzetten als an den Rändern. Dadurch können einzelnstehende Haare noch gezielter angesteuert und sicher entfernt werden. Selbst 0,5 mm kurze Haare werden so gegriffen und vollständig von der Wurzel entfernt. Das garantiert langanhaltend glatte Ergebnisse. Zudem sorgt das praktische LED-Licht dafür, so dass kein Härchen übersehen wird.

Die Epilierer der neuen Panasonic EL-Serie verfügen über einen besonders breiten Epilierkopf, der mit jedem Zug eine gut 30 % breitere Hautpartie als die Vorgänger Modelle erreicht. Zudem verfügen die neuen Epilierer über einen Power-Modus. Die Scheiben rotieren dabei mit extra hoher Geschwindigkeit von 2.900 Umdrehungen pro Minute - das ergibt 36 % mehr Zupfmomente als bei Epilierern der letzten Modellreihe. Insgesamt verfügen die Epilierer über drei Geschwindigkeitsstufen: Soft für besonders sensible Stellen, Normal und Power.

Neben dem Soft-Modus wurde für Epilier-Einsteiger die Gentle Cap zur besonders sanften Haarentfernung entwickelt. Sie strafft die Hautoberfläche und verhindert damit, dass die Haut beim Epilieren schmerzhaft gedehnt wird. Wer hier lieber rasiert, nutzt den klassischen Rasieraufsatz mit ausklappbarem Langhaarschneider plus Kammaufsatz zum Kürzen der Haare. Für Achseln und Bikinizone gibt es den extra kleinen Epilier-Aufsatz. Für die Pflege der Füße sorgt der ergonomisch geformte Pediküreaufsatz. Der rotierende Aufsatz entfernt überschüssige Hornhaut sicher und sanft.

Alle Aufsätze sind einfach per Knopfdruck zu wechseln und schnell unter fließendem Wasser zu reinigen. Besonders fix ist auch das Aufladen: In nur einer Stunde ist der Epilierer EL-DEL8 vollständig geladen und für weitere 30 Minuten kabellosen Einsatz bereit. Dank der automatischen Spannungsanpassung von 100-240V ist er auch im Urlaub der ideale Begleiter.

Für Einsteigerinnen gibt es zwei neue Modelle: Die 2in1 Epilierer ES-EL3 und der ES-EL2 überzeugen mit zuverlässiger Leistung und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. In den neuen Farben Gold-Weiß und Blau-Weiß machen sie Lust auf Wellness. Beide Modelle kommen mit dem Epilier-Aufsatz mit Effizienzaufsatz für Arme und Beine sowie Aufbewahrungsbeutel und Reinigungs-bürste. Der ES-EL3 hat zusätzlich noch den Skin-Protector-Aufsatz für den besonders sanften Einstieg im Gepäck. Beide Modelle können mit den folgenden Aufsätzen individuell angepasst werden: Rasieraufsatz mit Kammaufsatz, Pediküre-aufsatz und kleiner Epilieraufsatz für Achseln und Bikinizone.

Der Panasonic ES-DEL8 Wet/Dry ist ab März 2018 für 119,- EUR (UVP) im Handel erhältlich. Ebenfalls ab März sind die Modelle ES-EL3 für 79,- EUR und ES-EL2 für 69,- EUR verfügbar.

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.

Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15D-22525 Hamburg (Germany)

