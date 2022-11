Daimler Truck AG

Portugal erleben - wie auf Wolke Sieben!

Lissabon (ots)

Fahrvorstellung nächste Generation der Setra TopClass und ComfortClass in Lissabon - Neu-Ulmer Premium-Reisebusse machen weiteren Schritt nach vorn in punkto Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Komfort

MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Portugal - damit assoziieren wohl die meisten die herrliche Algarve, guten Portwein und natürlich Cristiano Ronaldo. Aber das Land auf der iberischen Halbinsel hat noch viel mehr zu bieten. Traumhafte Landschaften, kulinarische Köstlichkeiten und ein Kulturangebot, das seinesgleichen sucht, haben Portugal laut der Website "European Best Destinations" 2021 zum beliebtesten Reiseland Europas gemacht. Da macht es Sinn, dass der Neu-Ulmer Premium-Reisebushersteller Setra seine beiden neuen Flaggschiffe TopClass und ComfortClass in Lissabon Journalisten aus ganz Europa für Probefahrten zur Verfügung stellt. Ein wichtiges Signal für die Branche. Denn die Hoffnung ist groß, dass sich die Corona-Situation im nächsten Jahr entspannt, der Reisebusmarkt Fahrt aufnimmt und die Menschen wieder Lust auf Busreisen bekommen. Die beiden in Portugal präsentierten Fahrzeuge bilden dabei alle Vorzüge dieser Urlaubsform ab, sagt Mirko Sgodda, Leiter Marketing, Sales and Customer Services Daimler Buses:

O-Ton Mirko Sgodda

Die Zielgruppen werden immer jünger. Nicht nur ältere Menschen wie früher, auch neue Zielgruppen schätzen die Vorteile einer gemeinsamen Urlaubsfahrt. Hochmoderne Busse mit Unterhaltungsmedien, mit WLAN, Lademöglichkeiten, Monitoren sind gefragt. Die ComfortClass bietet genau diese Funktionalitäten, gepaart mit höchstem Komfort. Sicherheit und Komfort haben für Reisende Priorität. Und hier unterscheiden wir uns mit der neuen Top- und ComfortClass deutlich vom Wettbewerb. (0:25)

Was das in der Praxis bedeutet, können die Journalisten bei ihren Touren rund um die portugiesische Hauptstadt im wahrsten Sinne des Wortes "erfahren". Vom futuristisch anmutenden Hotel Myriad am westlichen Ufer des Tejo geht es über die 3,2 Kilometer lange Hängebrücke "Ponte 25 de Abril", vorbei an der berühmten Christusstatue "Cristo Rei" ins Hinterland der Region Alentejo. Dabei fühlen sich die Pressevertreter in den Hightech-Omnibussen nicht nur pudelwohl, sondern dank revolutionärer Assistenzsysteme auch absolut sicher. Dafür sorgen insbesondere der aktive Lenkassistent Active Drive Assist 2 sowie der serienmäßige Notbremsassistent Active Brake Assist 5 - kurz ABA 5:

O-Ton Mirko Sgodda

Active Drive Assist 2 bedeutet einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zum automatisierten Fahren mit Reisebussen. Er unterstützt den Fahrer durch die Kombination verschiedener Assistenzsysteme aktiv beim Abstand, Spurhalten und Bremsen. Das System kann das Fahrzeug bremsen, beschleunigen und durch aktive Lenkbewegung in der Spur halten. Der ABA 5 ist eine Kombination aus Radar und Kamerasystem und der weltweite erste Notbremssssistent für Omnibusse, der eine automatisierte Vollbremsung ausführen kann, nicht nur auf stehende Hindernisse, sondern auch auf sich bewegende und auf die Fahrbahn tretende Personen. (0:30)

Wie sich das in der Praxis anfühlt, beschreibt Thorsten Wagner. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift für Busunternehmer und Gruppenreiseveranstalter "Bus Blickpunkt":

O-Ton Thorsten Wagner

Überland merkt man schon, dass es deutlich in Richtung autonomes Fahren geht. Die bisherigen Systeme Abstandsradar, Spurführung usw. werden jetzt in ein System zusammengepackt. Das ist absolut beeindruckend, muss ich sagen. Erstmals ist ja hier auch die aktive Lenkhilfe dabei. Also man merkt hier, wenn man mal gerade ein bisschen unvorsichtig war oder ein bisschen unaufmerksam hier die schöne Landschaft in Portugal betrachtet, da guckt man mal kurz weg und dann greift der Kollege schnell wieder ein und zieht einen zurück in die perfekte Spur. Man muss sagen: Die Busse sind ein Quantensprung im Fahrerischen und in dem, was sie können. (0:14)

Aber nicht nur was die Sicherheit betrifft, sind die Anforderungen an Reisebusse in den letzten Jahren enorm gestiegen. Auch das Fahrerlebnis muss die Passagiere überzeugen. Bequeme Sitze, reichlich Abstand zum Vordermann, WLAN an Bord und für jeden Sitz eine Steckdose sind Pflicht und in der TopClass und ComfortClass natürlich Standard. Und die Setra-Ingenieure haben dafür gesorgt, dass in der neuen Generation aus dem Fahrgast-Raum ein echter Fahrgast-Traum wird: Zum Beispiel werden die Fahrgäste der TopClass beim Einsteigen auf Wunsch von einem angenehmen Duft mittels eines Duftgenerators empfangen. Und auch das Bord-Entertainment wird auf ein völlig neues Level gehoben: Für beste Unterhaltung sorgen LCD-Monitore im Format 21,5 Zoll und setzen mit ausgezeichneter HD-Qualität neue Standards. Kein Wunder, dass die Journalisten die Fahrten genossen haben:

O-Ton Journalisten-Umfrage

Journalist 1: Wir waren gerade auf der Überlandstrecke unterwegs, und wir sind 80 km/h gefahren, aber es kam einem gar nicht so vor. Also gefühlt waren es bei mir eher so 50,55 km/h. Es war sehr komfortabel und angenehm. Journalist 2: Bei Setra fühlt man sich in der Regel immer gut. Die achten wirklich auf Ergonomie und solche Dinge - so einen hohen Komfort ist man hier gewohnt! (0:23)

Doch Komfort und Sicherheit sind nicht die einzigen Trümpfe der TopClass und ComfortClass: Auch die sprichwörtliche Wirtschaftlichkeit der Setra-Reisebusse wird bei der nächsten Generation ein weiteres Mal gesteigert. Und dafür ist unter anderem ein intelligentes Feature verantwortlich, erläutert Mirko Sgodda:

O-Ton Mirko Sgodda

Hier ist vor allen Dingen unser neuer Tempomat zu nennen, das Predictive Powertrain Control PPC. Das ist ein intelligenter, kraftstoffsparender Tempomat, der eine an die Topografie angepasste Fahrweise in die Schaltautomatik integriert. Das Fahrzeug erkennt die Topografie der Strecke, passt das Fahrzeug in seinen Schaltvorgängen und in der Effizienz der Motorsteuerung dementsprechend an. Es sind jetzt auch nahezu alle europäischen, außerörtlichen Straßen im System erfasst, das hilft dem Fahrer ungemein beim effizienten Fahren. (0:30)

Abmoderation:

Noch schicker, sicherer, wirtschaftlicher, bedienungsfreundlicher und komfortabler: Die Fahrvorstellung der nächsten Generation der Setra TopClass und ComfortClass rund um Lissabon hat Fachjournalisten aus ganz Europa von der Qualität der Hightech-Reisebusse aus Neu-Ulm überzeugt.

