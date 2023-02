Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Metamorphose: Das Buch für eine Veränderung

Gelnhausen (ots)

"Metamorphose: Das Buch für deine Veränderung" von Jessica Turner ist ein Buch, das Leben verändert. Warum? 2 Gründe!

1. Für Leser*innen: Es tut dies für durch seine sehr praxisorientierte Schreibweise, die unmittelbar hilft, das Gelesene auch in die Tat umzusetzen.

2. Noch etwas macht dieses Buch besonders. Es verändert nicht nur Leser*innen: Es verändert auch etwas im Leben anderer Menschen. Der Erlös dient der Entwicklungshilfe in Kenia. Dazu später mehr!

Packend an diesem Ratgeber ist vor allem seine anschauliche Schreibweise, anhand derer die Stadien der Veränderung dargelegt werden. Er veranschaulicht das nicht nur, sondern zeigt auch, dass Veränderung unumgänglich, natürlich, zwingend ist. Anstatt uns ihr also in den Weg zu stellen und gegen sie anzukämpfen, sollten wir lieber die Chance darin sehen. Die Autorin Jessica Turner sagt dazu "jede Veränderung ist Teil eines Prozesses".

Wir haben die Chance, uns zu ändern, nachzudenken, uns neu zu orientieren - warum also tun wir es nicht? "Metamorphose" ist mehr als nur ein Ratgeber.

Ein Buch voller Tipps und Übungen zur Persönlichkeitsentwicklung. Man kann hineinschreiben, hineinkritzeln, es aufbewahren als Tagebuch deiner eigenen Verwandlung von der Raupe über die Puppe zum Schmetterling.

Zum Buch in deutscher und englischer Sprache:

Metamorphose - Das Buch für deine Veränderung - von Jessica Turner, 208 Seiten, ISBN: 978-3-347-10396-2, die ISBN für das Buch in englischer Sprache lautet: 978-3-347-48228-9

Soziales Engagement und Entwicklungshilfe:

Mit dem Erlös des Buchverkaufes "Metamorphose" tragen Leser*innen zu dem Schulprojekt der Autorin in Kenia bei ( mehr Infos hier). Bildung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Kinder und ihren Familien aus der Hungersnot, der drohenden Erwerbslosigkeit und dem Slum hin zu einem würdevollen Leben. Und das Wichtigste: UNABHÄNGIG SEIN OHNE SPENDEN!

Autorin über sich, deren Herzensangelegenheit das soziale Engagement ist:

"Was ich tue, mache ich mit Herzblut." - Jessica Turner Ich liebe es, Dinge für andere zu tun. Wenn du für dich entdeckst, wie du dich am besten entwickeln kannst, schaffst du damit die Möglichkeit, dies auch an andere weiterzugeben - wenn du das möchtest.

Ich persönlich unterstütze andere Menschen nicht aus Selbstlosigkeit, sondern habe selbst etwas davon: Wenn ich in meinem Beruf als Projektmanagerin dazu verhelfen kann, ein Projekt erfolgreich durchzuführen, habe ich selbst Erfolg.

Wenn ich in meiner Freizeit als Fitnesstrainerin meine Kursteilnehmer motivieren kann, motiviere ich mich selbst. Wenn ich Menschen in meinen sozialen Projekten Freude bereiten kann, empfinde ich selbst Freude.

Wenn mich meine Freunde um einen Ratschlag und Hilfe bitten, helfe ich mir in den Gesprächen auch selbst. Das Leben ist schön - und doch nicht immer leicht. Umso faszinierender ist es, was im Leben alles möglich ist, wenn man es wirklich will. Und am meisten erreicht man, wenn man die Menschen um sich herum dabei unterstützt, es auch zu wollen. Meine Erfahrungen habe ich in meinem Buch "Metamorphose" festgehalten.

Sie wollen mehr zum Buch erfahren über das Buch, die Autorin oder die sozialen Projekte? Hier können Sie vorab mehr darüber lesen: Metamorphose - Das Buch für deine Veränderung (meta-workbook.com)

