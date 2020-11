S2 GmbH

S2 GmbH: Bau des Waldorfkindergarten in Frankenthal fertig gestellt

Der Bau des neuen Waldorfkindergartens in Frankenthal ist abgeschlossen. Das Bauprojekt, das von der S2 GmbH aus Birkenau seit März 2019 geplant und begleitet wurde, ist abgenommen und übergeben. Am 1. November 2020 ist damit auch der Startschuss für den Einzug der Kinder gefallen, die sich ganz besonders auf ihren neuen Wohlfühl-Kindergarten gefreut haben. Insgesamt werden 80 Kinder in vier Gruppen in der neuen Einrichtung betreut.

Ökologische Holzbauweise vereint Wohlbefinden und Gesundheit

Der Kindergarten-Neubau war ursprünglich in Massivbauweise geplant. Die S2 GmbH konnte jedoch mit ihrem Konzept eines Neubaus in ökologischer Holzbauweise überzeugen, was auch im Einklang mit dem Waldorfgedanken steht, bei dem das Denken, Fühlen und Wollen der Kinder ein zentraler Aspekt ist. Insbesondere in Hinblick auf das Wohlbefinden und die Gesundheit bringt Holz als primärer Baustoff viele Vorteile mit sich. Als nachwachsender Rohstoff ist es besonders gut zu verbauen und überzeugt dennoch durch seine hohe Belastbarkeit. Im Gegensatz zu anderen Baustoffen, die für ihre Herstellung viel Energie benötigen, ist Holz ein natürlicher und umweltfreundlicher Baustoff, der sehr gute Dämmeigenschaften besitzt und dadurch energiesparend wirkt. Ein weiterer Vorteil ist, dass Holz sich durch seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften positiv auf das Raumklima auswirkt. Dadurch sind Holzhäuser auch bestens für empfindliche Kinder und Allergiker geeignet, denn die Belastungen durch Hausmilben, Schimmel, Pilze und Hausstaub werden minimiert.

Berücksichtigung von baubiologischen Standards

In der Waldorf-Pädagogik kommt dem Einklang zwischen Seele, Geist und Leib eine besondere Bedeutung zu. Mit der Verwendung von natürlichen Baustoffen und der Umsetzung baubiologischer Standards wurde der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Kinder im neuen Kindergarten Rechnung getragen. Bei der Baubiologie werden die Wechselwirkungen zwischen dem gebauten Umfeld und dem Menschen berücksichtigt, um für ein gesundes Wohnklima zu sorgen. Mit Hilfe von Gebäude- und Grundstücksanalysen werden Wohngifte, Schadstoffe, elektromagnetische Wellen, Elektrosmog, Lärmbelastung und Luftionisation untersucht und Störfaktoren beseitigt. Im neuen Kindergarten wurde zudem auf ein baubiologisch-optimal gestaltetes Wohnumfeld geachtet und viel Wert auf natürliche Beleuchtungs- und gute Belüftungsverhältnisse gelegt, damit die Kinder in einem schadstofffreien und unbelasteten Kindergarten gesund aufwachsen können.

Über die S2 GmbH

Die Identität der S2 GmbH ist durch die Verbindung ökologischer und baubiologischer Gesichtspunkte mit den klassischen Stilelementen skandinavischer Architektur geprägt. Als Ingenieurbüro mit mehr als 25 Jahren Erfahrung kann das Unternehmen aus einem einzigartigen baubiologischen Kenntnisschatz schöpfen und schafft gemeinsam mit seinen Kunden Lebensräume aus gesunden, nachwachsenden Rohstoffen und regenerativen Energien.

