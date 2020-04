Sofa kaufen trotz Corona-Krise: Sofanella und Online Möbelhaus 24

Online Möbelhaus 24 GmbH - Sofanella

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hat die deutsche Politik umfassende Maßnahmen ergriffen. Der stationäre Möbelhandel mit Publikumsverkehr wurde weitestgehend eingestellt. Wer aktuell ein Polstermöbel oder ein Sofa kaufen möchte, steht vor der Wahl: Warten oder die vielseitigen Möglichkeiten der Onlineshops nutzen? Sofanella und Online Möbelhaus 24 beweisen Innovationsgeist, um Online-Kunden ein haptisches Einkaufserlebnis und gute Beratung zu bieten.

Krisenzeiten durch Corona: Polstermöbel kaufen

Aufgrund der bundesweiten Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise bleiben aktuell wenige Alternativen, als es sich in den eigenen vier Wänden gemütlich zu machen. Kaum verwunderlich ist es, dass die Nachfrage nach Wandfarbe, Dekoration und Möbeln für das Wohnzimmer momentan sogar steigt. Doch gerade die Anschaffung eines Polstermöbels - egal ob Couch, Sessel oder Schlafsofa - das den Käufer über mehrere Jahre begleitet, will gut überlegt sein.

"Schon seit längerer Zeit fahren wir die Strategie, unseren Kunden in verschiedenen stationären Läden vor Ort, ein haptisches Einkaufserlebnis zu bieten", erklärt Sandra Sollinger, Geschäftsführerin von Sofanella und Online Möbelhaus 24. In Kooperation mit lokalen Einzelhändlern, vor allem aus dem Heimkino-Bereich, bietet der Sofa-Spezialist Kunden in ganz Deutschland die Möglichkeit, Sofas und Wohnlandschaften vor Ort probezusitzen.

Da dieses bewährte Prinzip in Zeiten von Corona nicht vollumfänglich realisierbar ist, erfordert es aktuell Innovationsgeist und mehr Beratungskompetenz denn je.

Umfassende telefonische Beratung und Muster-Versand

Damit sich Kunden einen ersten Überblick verschaffen können, bietet der Sofa-Onlineshop bereits in den Produktseiten viele Details, die nicht nur die Abmessungen der Sofas in allen möglichen Konstellationen betreffen, sondern auch das Design und die Haptik der Oberfläche.

Wer sich zu Zeiten der Corona-Krise von der Qualität der Werkstoffe überzeugen möchte, aber keinen stationären Sofanella-Partner aufsuchen kann, hat eine andere Möglichkeit. Auf der Website bietet der Onlineshop die Option, Farb- und Materialmuster von Textilbezug und Echtleder zu bestellen. "So können unsere Kunden die Werkstoffe fühlen, das Leder riechen und sogar die Erwärmung durch den Körper erfahren", erklärt Sollinger.

Nach wie vor steht die umfassende Beratung bei Sofanella im Vordergrund. Kommen spezifische Fragen auf, haben Kunden die Möglichkeit, über die Chat-Funktion auf der Shop-Seite direkt mit einem Mitarbeiter in Kontakt zu treten. Um die Produktberatung rund um Couch Modell, Farbe und Material in der Corona-Krise zu optimieren, wurden die Beratungskapazitäten sogar aufgestockt.

Sofas kaufen in der Corona-Krise: Den Kunden entgegenkommen

Zudem setzt der Sofa-Spezialist auf weitere Maßnahmen, um den Kunden von Sofanella und Online Möbelhaus 24 auch während der Corona-Krise einen umfassenden Service zu bieten. Zwar könne es aufgrund des Coronavirus zu geringfügigen Lieferverzögerungen kommen. Die Speditionen arbeiten jedoch wie gewohnt, sodass die Auslieferung der Produkte gewährleistet ist.

Dass die Service-Leistungen auch in Zukunft "nach Corona" weiterhin optimiert werden sollen, steht für Sofanella außer Frage. Momentan arbeitet das Team daran, den Online-Einkauf noch erlebbarer zu machen.

