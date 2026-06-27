PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von medico international e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

medico international e.V.

Nothilfe von unten in Venezuela

Frankfurt/Main (ots)

Das Ausmaß der Katastrophe ist auch Tage nach den zwei Erdbeben noch unklar. Hunderttausende Menschen sind auf Unterstützung angewiesen, Zehntausende noch immer vermisst, mindestens 1000 Menschen sind gestorben. Die Frankfurter Hilfsorganisation medico international unterstützt mit 20.000 Euro die Soforthilfe vor Ort und ruft zu Spenden auf.

Dafür hat medico Kontakt zu ihrer früheren Partnerorganisation Cecosesola aufgenommen. Der krisenerprobte Verband von basisdemokratischen Kooperativen begann unmittelbar nach den Beben, Nothilfe für die Überlebenden zu leisten: Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Hygieneartikel und Kleidung.

"Trotz der prekären Versorgungslage in Venezuela, ist die Solidarität der Menschen groß", so Timo Dorsch, Südamerika-Referent von medico international. "Während die internationale humanitäre Hilfe nach Katastrophen in umkämpften Ländern wie Venezuela allzu oft Einfallstor für politische Einflussnahme ist, bleibt sich Cecosesola treu: Die Hilfe der Kooperativen orientiert sich ausschließlich an den Bedürfnissen der Betroffenen, nicht an einer politischen Agenda - von den Menschen für die Menschen."

Cecosesola ist ein Verband von Kooperativen in Barquisimeto, westlich der Hauptstadt Caracas, die vor allem in den Bereichen Landwirtschaft und Gesundheit aktiv sind. Auf den Märkten der Kooperative kaufen jede Woche 70.000 Familien ein. In ihrer Klinik und weiteren kooperativen Gesundheitseinrichtungen werden über 220.000 Menschen medizinisch versorgt. Timo Dorsch: "Diese solidarische Nothilfe von unten für unten braucht unsere Unterstützung."

Gegründet wurde Cecosesola 1967 als basisdemokratische Selbstorganisierung, um die alltäglichen Bedürfnisse der Menschen selbstorganisiert zu decken. Immer im Konsens und immer mit Distanz zur Macht, sei sie chavistisch oder anders gestrickt.

medico international ruft zu Spenden für die Nothilfe von unten in Venezuela auf. Spendenkonto:

medico international e.V.

IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02

BIC: GENODEM1GLS

GLS Bank

Stichwort: Nothilfe Erdbeben

Pressekontakt:

Für Rückfragen & Interviewwünsche:
Timo Dorsch, Pressereferent medico international, +49 160 4066331,
presse@medico.de

Original-Content von: medico international e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von medico international e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: medico international e.V.
Weitere Storys: medico international e.V.
Alle Storys Alle
  • 28.10.2025 – 15:00

    Klimaschäden: RWE & Heidelberg Materials sollen haften

    Berlin/Frankfurt a.M./Karatschi (ots) - 43 Bäuer*innen aus der pakistanischen Provinz Sindh, eine der von den verheerenden Überschwemmungen 2022 am stärksten betroffenen Regionen, nehmen die deutschen CO2-Großemittenten RWE und Heidelberg Materials in die Verantwortung. Mit einem heute versandten Aufforderungsschreiben verlangen sie eine finanzielle Entschädigung für erlittene Verluste und Schäden. Laut dem Global ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:25

    Gaza: Gesundheitszentren von medico-Partner zerstört

    Frankfurt/Main (ots) - Am Morgen des 22. und 24. September hat die israelische Armee Gesundheitseinrichtungen der medico-Partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society (PMRS) im Gazastreifen angegriffen. Dabei wurde das zweistöckige Al Samer Gesundheitszentrum am 22.9. vollständig zerstört. Es war eine der letzten noch funktionierenden Gesundheitseinrichtungen in Gaza-Stadt und behandelte bis zuletzt 700 bis ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:30

    Berlin: Gaza-Großkundgebung & Konzert am 27.09.2025

    Frankfurt a.M./Berlin (ots) - Während die israelische Armee in Gaza einen Genozid verübt, spricht die Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ganz offen davon, die noch überlebende palästinensische Bevölkerung aus dem Gebiet zu vertreiben. Das Leid der Menschen ist ungebrochen. Aus diesem Grund findet am Samstagnachmittag des 27. Septembers 2025 ab 17.00 Uhr eine künstlerische Solidaritätskundgebung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren