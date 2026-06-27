medico international e.V.

Nothilfe von unten in Venezuela

Frankfurt/Main (ots)

Das Ausmaß der Katastrophe ist auch Tage nach den zwei Erdbeben noch unklar. Hunderttausende Menschen sind auf Unterstützung angewiesen, Zehntausende noch immer vermisst, mindestens 1000 Menschen sind gestorben. Die Frankfurter Hilfsorganisation medico international unterstützt mit 20.000 Euro die Soforthilfe vor Ort und ruft zu Spenden auf.

Dafür hat medico Kontakt zu ihrer früheren Partnerorganisation Cecosesola aufgenommen. Der krisenerprobte Verband von basisdemokratischen Kooperativen begann unmittelbar nach den Beben, Nothilfe für die Überlebenden zu leisten: Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Hygieneartikel und Kleidung.

"Trotz der prekären Versorgungslage in Venezuela, ist die Solidarität der Menschen groß", so Timo Dorsch, Südamerika-Referent von medico international. "Während die internationale humanitäre Hilfe nach Katastrophen in umkämpften Ländern wie Venezuela allzu oft Einfallstor für politische Einflussnahme ist, bleibt sich Cecosesola treu: Die Hilfe der Kooperativen orientiert sich ausschließlich an den Bedürfnissen der Betroffenen, nicht an einer politischen Agenda - von den Menschen für die Menschen."

Cecosesola ist ein Verband von Kooperativen in Barquisimeto, westlich der Hauptstadt Caracas, die vor allem in den Bereichen Landwirtschaft und Gesundheit aktiv sind. Auf den Märkten der Kooperative kaufen jede Woche 70.000 Familien ein. In ihrer Klinik und weiteren kooperativen Gesundheitseinrichtungen werden über 220.000 Menschen medizinisch versorgt. Timo Dorsch: "Diese solidarische Nothilfe von unten für unten braucht unsere Unterstützung."

Gegründet wurde Cecosesola 1967 als basisdemokratische Selbstorganisierung, um die alltäglichen Bedürfnisse der Menschen selbstorganisiert zu decken. Immer im Konsens und immer mit Distanz zur Macht, sei sie chavistisch oder anders gestrickt.

medico international ruft zu Spenden für die Nothilfe von unten in Venezuela auf. Spendenkonto:

medico international e.V.

IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02

BIC: GENODEM1GLS

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Stichwort: Nothilfe Erdbeben

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