Kalifornische Trockenpflaumen: So ernähren Sie sich knochenbewusst

Am 20. Oktober ist Weltosteoporosetag. Im Mittelpunkt steht dabei alljährlich die Frage, was wir für die Gesundheit unserer Knochen tun können. "Kalziumreich essen und viel bewegen!" So lautet im Allgemeinen die Devise, wenn es darum geht, die Knochen zu stärken. Wer sich knochenbewusst ernähren möchte, kann aber noch mehr tun: Amaz!n Prunes - saftig-süße Trockenpflaumen - sind ein großartiger Snack für zwischendurch!

Die köstlichen Früchte, die nur natürlichen Zucker enthalten, sind reich an Vitamin K. Dieser Mikronährstoff unterstützt die Knochenstabilität und die normale Blutgerinnung. Zudem liefern sie Mangan, das beim Erhalt der Knochen und bei der Bildung von Bindegewebe eine Rolle spielt.

Schon eine Portion von 50 Gramm täglich, reicht aus, um zum Schutz der Knochen beizutragen. Das sind etwa vier bis fünf Trockenpflaumen. Insbesondere gilt dies für Frauen in und nach den Wechseljahren. Ideal sind Snacks, die Trockenpflaumen mit Milch oder anderen Milcherzeugnissen wie Buttermilch, Joghurt oder Quark kombinieren. Die Früchte lassen sich aber auch beim Kochen und Backen sehr kreativ einsetzen: So passen sie zu grünen Gemüsesorten, Nüssen, Geflügel, Käse oder in Smoothies. Wer zur Abwechslung gerne ein Glas Saft trinkt, greift zu Trockenpflaumensaft.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in der "Bibliothek der Knochengesundheit" auf www.kalifornischetrockenpflaumen.de. Die Broschüren von Amaz!n Prunes und der International Osteoporosis Foundation (IOF) informieren darüber, wie Sie in jeder Lebensphase ihre Knochen erhalten. Vom täglichen Belastungstraining bis hin zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung, die zu Ihrer Knochengesundheit beitragen kann.

