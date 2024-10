Landesmuseum Württemberg

PROTEST! Von der Wut zur Bewegung

27.10.2024 bis 4.5.2025

Ausstellung im Landesmuseum Württemberg gibt Einblicke in die Dynamik von Protesten

Die Erlebnisausstellung "PROTEST! Von der Wut zur Bewegung" im Landesmuseum Württemberg lädt ab dem 27. Oktober 2024 Besucher*innen ein, tief in die Welt des Protests und Aktivismus einzutauchen. Die Ausstellung im Alten Schloss in Stuttgart ermöglicht es, Protest aus der Innenperspektive zu erleben und zu verstehen, welche Kräfte Bewegungen antreiben und wie sie die Gesellschaft prägen.

Auf einer Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern bietet "PROTEST!" zahlreiche interaktive Stationen und raumfüllende Medieninstallationen, die den Besucher*innen die Vielfalt von Protestformen näherbringen. Ob durch die Teilnahme an einer virtuellen Menschenkette, das Hören von Protestsongs in einem besetzten Haus oder das Starten einer Online-Petition vom Sofa aus - die Ausstellung schafft es, die emotionalen und sozialen Dynamiken von Protest erlebbar zu machen.

Protest als Ausdruck demokratischer Prozesse

Protest ist eine zentrale Form des demokratischen Engagements. "PROTEST!" beleuchtet bekannte soziale Bewegungen weltweit, von Anti-Atomkraft-Protesten bis hin zu aktuellen Kampagnen wie Black Lives Matter. Die Ausstellung thematisiert, wie Menschen sich organisieren, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder ihre Stimmen nicht gehört werden. Ebenso wird beleuchtet, unter welchen Umständen Proteste eskalieren können und welche Konsequenzen daraus entstehen. Die gezeigten Protestbewegungen reichen von der zweiten Hälfte der 1950er Jahre bis in die Gegenwart.

Ein Forum für die Zukunft

Am Ende der Ausstellung steht ein interaktives Forum, das Besucher*innen jeden Alters dazu einlädt, sich mit der Frage zu beschäftigen: Welche Utopien haben wir für unsere Zukunft? Die Präsentation regt dazu an, individuelle und kollektive Zukunftsentwürfe zu diskutieren und eigene kreative Formate zu entwickeln, um aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken.

Teil der Großen Landesausstellung 2024/25: " 500 Jahre Bauernkrieg"

"PROTEST!" ist ein Teil der Großen Landesausstellung 2024/25, die anlässlich des 500. Jahrestags des Bauernkriegs stattfindet. Ein besonderer Exkurs innerhalb der Ausstellung widmet sich den Ereignissen des Jahres 1524/25 und verbindet so historische Protestbewegungen mit aktuellen gesellschaftlichen Kämpfen.

Begleitet wird "PROTEST!" durch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. In Talks, Diskussionen und Workshops werden die Themen aus der Ausstellung reflektiert und vertieft. Schulen und andere Bildungseinrichtungen können durch interaktive Führungen und selbstentdeckende Touren wichtige Aspekte des Bildungsplans abdecken.

Auf einen Blick

Ausstellungstitel: PROTEST! Von der Wut zur Bewegung

Laufzeit: 27. Oktober 2024 bis 4. Mai 2025

Ausstellungsort: Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss in Stuttgart

Weitere Informationen bietet die Website des Landesmuseums Württemberg.

