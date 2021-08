Schwangere und Eltern setzen häufiger auf die Beratung in der Apotheke / Neue Studie von aposcope

aposcope

Schwangere und Eltern setzen häufiger auf die Beratung in der Apotheke

In Deutschland gibt es laut Statistischem Bundesamt mehr als 770.000 Geburten pro Jahr. Die Schwangerschaft ist für werdende Eltern dabei eine ganz besondere Zeit. Laut einer aktuellen aposcope-Befragung beraten Apotheker:innen und PTA immer häufiger zu den Themen Schwangerschaft und Stillzeit.

Die Bindung von werdenden Eltern an Vor-Ort-Apotheken ist entscheidend, da diese später auch mit ihren Kindern in die Apotheke kommen. Dies bestätigt die zum ersten Mal erhobene Marktanalyse von aposcope zum Thema "Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit - Insights aus dem Apothekenmarkt 2021". Die Online-Befragung unter mehr als 500 Apotheker:innen und PTA zeigt, dass vor allem werdende Eltern und Eltern von Säuglingen häufig Rat in der Vor-Ort-Apotheke suchen.

Generell betrachten die Apothekenteams dieses Segment als Wachstumsmarkt. In den vergangenen 5 Jahren hat die Kundschaft im Bereich "Schwangerschaft" deutlich zugenommen. Und daran wird sich auch nichts ändern, glaubt das Apothekenpersonal. 43 Prozent der Apotheker:innen und PTA gehen davon aus, dass die Anzahl der Kundschaft im entsprechenden Bereich in den nächsten 5 Jahren eher/deutlich zunehmen wird.

Mit einer Zunahme der Kundschaft im Bereich Kinderwunsch rechnen mehr als 50 Prozent. Auch im Bereich Stillzeit/Säuglingsnahrung sind immerhin mehr als 30 Prozent der Befragten positiv gestimmt, dass sich die Anzahl der Kundschaft weiterhin erhöhen wird.

"Die Studienergebnisse verdeutlichen das enorme Marktpotenzial. Der Nachholbedarf in vielen Apotheken ist nach eigenen Angaben groß. Dabei ist die persönliche Beratung beim Thema Schwangerschaft, Stillzeit und Kleinkind ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal in der Offizin", sagt aposcope-Herausgeber Thomas Bellartz.

Die gesamte Studie mit weiteren aufschlussreichen Informationen inklusive detaillierten Daten und Diagrammen kann zum Preis von 990,00 Euro netto erworben werden. Jetzt Ergebnisse sichern!

Hinweis zur Methodik

Für die aposcope-Studie "Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit - Insights aus dem Apothekenmarkt 2021" wurden vom 02. bis 09. August 2021 insgesamt 508 verifizierte Apotheker:innen und PTA online befragt. Dabei beantworteten die Teilnehmer:innen mehr als 50 Fragen zu verschiedenen Themen rund um die verschiedenen Abschnitte Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Neben der Beratungshäufigkeit wurde erhoben, wie das Nachfrageverhalten nach verschiedenen Produkten ist und welche speziellen Angebote/Dienstleistungen Vor-Ort-Apotheken anbieten. Alle Informationen zur Studie gibt es hier.

