Ex-MediaMarktSaturn-Chef Pieter Haas wird neues Beiratsmitglied von Content Syndication Spezialist loadbee

Stuttgart

Seit 10.12.2019 ist der ehemalige CEO von MediaMarktSaturn und Ceconomy, Pieter Haas, Mitglied des Beirats des Tech Start-ups loadbee.

Haas ist nicht das einzige Branchen-Schwergewicht im Beirat. Neben Handels-Urgestein Rolf Schuchardt, der Quelle und Breuninger geführt hat, bringen sich auch Größen aus der Tech-Branche, wie Moritz Zimmerman, SAP Hybris-Gründer, und der auch international bestens vernetzte Gleiss Lutz M&A Anwalt Dr. Christian Cascante in das Gremium ein.

Kunden des Software Unternehmens sind Markenhersteller, die ihre Produktinformationen im eigenen Layout auf Händler-Webshops oder anderen digitalen Kanälen ausspielen wollen. Damit das gelingt, sind inzwischen schon über 300 Marken und über 1.300 Shops weltweit Partner von loadbee. Und jeder, der gern online kauft weiß: vollumfängliche und optisch ansprechende Informationen beeinflussen die Kaufentscheidung maßgeblich.

Der über loadbee ausgespielte Content soll den Endkunden zum Kauf bewegen. Und das gelingt auch. Bis zu 25 Prozent mehr kaufen Kunden bei Händlern ein, die via der loadbee Plattform Hersteller-Produktinformationen ins Netz stellen. Die BSH Hausgeräte GmbH aus München beispielsweise hat in einem A/B-Test online gezeigt, welche Auswirkungen die richtigen Produktinformationen auf den Abverkauf ihrer Hausgeräte unter den Marken Bosch und Siemens im E-Shop haben. Kamen die Produktinformationen im Test direkt von BSH selbst, landeten die jeweiligen Produkte öfter im Warenkorb des Onlineshops: Diese sogenannte "Conversion Rate" stieg nachweislich um bis zu 25 Prozent. Hatte der Händler ohne Unterstützung von BSH die Produktinformationen selbst pflegen müssen, wurde entsprechend weniger gut verkauft.

Auch BSH im loadbee Beirat vertreten.

Seit 2015 war die BSH Hausgeräte GmbH durch Andreas Stolzenburg, Head of M&A, im loadbee Beirat repräsentiert. Am 11. Dezember 2019 trat Jürgen Strziga, Head of Corporate Controlling, Accounting, M&A und Prokurist bei BSH, an seine Stelle: "loadbee zeigt, wie man mit der richtigen technischen Lösung einfach besser verkaufen kann. Das hilft uns und unseren Handelspartnern nachweislich. loadbee ist für unsere Kollegen aus dem Produkt Marketing eine Erleichterung. Sie spielen unsere Informationen selbst und unkompliziert in die digitalen Kanäle der Händler aus. Auch die Kunden profitieren: sie können sich mit den über loadbee ausgespielten Produktinfos unserer Markenprodukte viel besser informieren. Das erleichtert am Ende die Kaufentscheidung."

loadbee wurde 2013 von Christian Junker in Echterdingen bei Stuttgart gegründet, ist weltweit tätig und mit rund 40 Mitarbeitern die führende Content Syndication Plattform im DACH Markt. https://www.loadbee.com/de/ueber_uns

Der Beirat besteht aus 11 Mitgliedern und setzt sich aus Vertretern von Industrie, Handel und IT zusammen. Das Besondere am loadbee Beirat ist, dass alle Mitglieder, bzw. die Firmen, für die sie arbeiten, in loadbee investiert sind. Der Beirat wurde im August 2015 eingerichtet, um die Fortentwicklung des Unternehmens zu unterstützen. Die Mitglieder stehen dem loadbee Management-Team in strategischen und konzeptionellen Fragen beratend und unterstützend zur Seite. Durch den Ausbau dieses Expertennetzwerkes will loadbee sich einen kontinuierlichen Know-how-Transfer ins Unternehmen sichern. https://www.loadbee.com/de/beirat

Pieter Haas: Der 56-jährige Österreicher mit niederländischen Wurzeln ist seit fast 30 Jahren im Handel aktiv und war bis November 2018 in unterschiedlichen Positionen bei MediaMarktSaturn (MMS), zuletzt als CEO, tätig. Gleichzeitig war er Metro-Vorstand und nach der Metro-Spaltung CEO der börsennotierten MMS Mutter Ceconomy. Aktuell fokussiert er sich auf Beratung und Investitionen im Handelsumfeld, sowohl auf Retailer- als auch auf Herstellerseite. Wie man seinem LinkedIn Profil entnehmen kann, ist er seit kurzem zudem Senior Advisor bei der Unternehmensberatung McKinsey. http://linkedin.com/in/pieterhaas

