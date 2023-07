YPO

YPO wählt Raymond Watt zum 2023-2024 YPO-Vorsitzenden

YPO, die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 34.000 Führungskräften in 150 Ländern, gibt die Wahl von Raymond Watt in das höchste gewählte Amt von YPO bekannt, den Vorsitz des YPO-Vorstands, bekannt.

Watt, dessen Amtszeit am 1. Juli 2023 begann, ist der 72. Vorsitzende und Nachfolger des YPO-Vorsitzenden Rafi Demirjian.

Watt ist Mitglied des Kapitels YPO Pacific West, Vorsitzender von Rimar.ai, einem Unternehmen für Big Data-Analytik, und Mitbegründer und CEO von Omnislash, Inc., einer Datenaggregationsplattform, die den Bereich E-Sport und Gaming verändert.

„YPO hat mich als Person, als Führungskraft und für mein Unternehmen verändert und mir lebenslanges Lernen und unschätzbare Verbindungen ermöglicht", sagt Watt. „Als Vorsitzender freue ich mich darauf, dieser Gemeinschaft, die mir so viel gegeben hat, etwas zurückzugeben."

Watt führt das Erbe des Gründers und ersten Präsidenten von YPO, Ray Hickok, fort, der den Standard für Peer Leadership setzte.

„Raymond ist ein vorbildliches Mitglied der YPO und eine versierte Führungspersönlichkeit, die unsere Kultur und Werte wirklich verkörpert", sagt Demirjian. „Die Zukunft der YPO ist bei ihm in guten Händen, denn er verfügt über außergewöhnliche Führungsqualitäten, strategisches Denken, emotionale Intelligenz und – was am wichtigsten ist – er hat ein offenes Ohr für die Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitglieder."

Watt trat YPO 2015 bei und ist seither ein aktives Mitglied auf Chapter-, regionaler und globaler Ebene.

Während seiner Tätigkeit bei der YPO war Watt Vorsitzender des Veranstaltungsausschusses des YPO-Vorstands und Vorsitzender der Gastgeberstadt für die YPO EDGE 2020 in San Diego, die aufgrund von COVID-19 abgesagt wurde. Er reagierte schnell und fand eine positive Lösung, indem er Veranstaltungsmaterialien, Lebensmittel und Geld an die örtliche Gemeinde spendete.

Er rief auch ein Chapter ins Leben, das auf der Stärke von Inklusivität und intellektueller Neugier aufbaut, YPO Pacific West, das in den ersten drei Jahren auf mehr als 120 Mitglieder angewachsen ist.

Im nächsten Jahr wird sich Watt darauf konzentrieren, wertvolle Kontaktpunkte für YPO-Mitglieder zu erweitern, einzigartige Lernmöglichkeiten zu schaffen und die YPO-Mitglieder zu unterstützen, die ehrenamtlich ihre Zeit und ihr Fachwissen einsetzen, um die Erfahrungen aller YPO-Mitglieder zu verbessern.

Informationen zur YPO YPO ist die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 34.000 Führungskräften in 150 Ländern, die durch die gemeinsame Überzeugung verbunden sind, dass die Welt bessere Führungskräfte braucht und dass die Wirtschaft eine treibende Kraft für das Gute sein kann. Jedes unserer Mitglieder hat bereits in jungen Jahren bedeutende Führungserfolge erzielt. Sie leiten Unternehmen und Organisationen, die zusammen weltweit mehr als 22 Millionen Menschen beschäftigen und einen Gesamtumsatz von über 9 Billionen US-Dollar erwirtschaften. YPO-Mitglieder kommen zusammen, um zu lernen und Ideen auszutauschen, damit sie im Leben, in den Unternehmen und in den Gemeinden, auf die sie Einfluss ausüben, etwas bewirken können. Weitere Informationen finden Sie auf ypo.org

