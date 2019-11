Rover

Rover, das weltweit größte Netzwerk für 5-Sterne-Hundesitter und Dog Walker, befindet sich nun auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Nach der Übernahme des europäischen Marktführers DogBuddy Ende 2018 gibt das in Seattle ansässige Unternehmen jetzt seinen offiziellen Launch in Deutschland bekannt.

Nach einer wichtigen Konsolidierungs- und Wachstumsphase, die mit einem massiven Netzwerkausbau einherging - um 220 Prozent allein in den letzten Monaten - verzeichnet die Plattform mittlerweile mehr als 8.000 aktive Hundebesitzer und Anbieter von Haustierpflege in 191 Städten in Deutschland. Kurz vor der turbulenten Weihnachtszeit ist das Unternehmen nun für den großen offiziellen Schritt in den deutschen Markt bereit.

Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt, da bei Rover während der Zeit um Weihnachten erfahrungsgemäß die zweithöchste Anzahl an Services im Jahr gebucht wird. Lediglich während der Sommerferien ist der Bedarf größer. Rover geht davon aus, dass die Nachfrage nach den Dienstleistungsangeboten von Rover in Deutschland im November und Dezember um 40 Prozent ansteigen wird. Dabei wird die Hundebetreuung über Nacht etwa 70 Prozent der gebuchten Services ausmachen.

Rover in Deutschland: Status Quo und Ausblick

Deutschland ist ein überaus tierliebendes Land, in dem die Zahl der Haustiere von Jahr zu Jahr stetig wächst. Laut Statista waren 2018 34,4 Millionen Haustiere, davon mehr als ein Viertel (9,4 Millionen) Hunde, in deutschen Haushalten zu Hause*. Weltweit ist der Haustierpflegemarkt mit einem Volumen von etwa 150 Milliarden Dollar** zu beziffern - wobei etwa ein Drittel auf Europa entfällt***, für Deutschland liegt er laut Statista bei 4,8 Milliarden Euro****.

Megan Teepe, Vice President Rover International erklärt: "Für 2020 sagen wir ein enormes Wachstum in ganz Europa mit einem besonderen Fokus auf Deutschland vorher - Deutschland steht für rund ein Viertel der europäischen Marktchancen, und wir gehen davon aus, dass es die Heimat unseres größten Netzwerks von Hundesittern und Dog Walkern auf dem Kontinent werden wird."

Rover in Europa: noch am Start und schon erfolgreich

Neben Deutschland ist Rover noch in sieben weiteren europäischen Ländern präsent: in Frankreich, Spanien, Großbritannien, Italien, Schweden, Norwegen und den Niederlanden. Damit erreicht das Unternehmen in Europa bereits einen jährlichen achtstelligen Umsatz.

Rover weltweit: alle drei Sekunden eine Buchung

Weltweit wird bereits alle drei Sekunden ein Rover-Service gebucht, und jede Nacht gibt es durchschnittlich 20.000 Hunde auf der ganzen Welt, die eine Übernachtung bei einem Sitter von Rover genießen. Seit der Gründung von Rover im Jahr 2011 wurden mehr als 30 Millionen Dienstleistungen auf der Plattform gebucht und heute nutzen mehr als 300.000 Haustiersitter und 1,5 Millionen Haustierbesitzer Rover rund um den Globus - das ist das weltweit größte Netzwerk seiner Art.

Rover ist das weltweit größte Netzwerk an 5-Sterne-Hundesittern und Dog Walkern. Rover verbindet Hundebesitzer mit vertrauenswürdigen Hundesittern, wann immer sie diese benötigen. Millionen an Hundepflege-Services wurden bereits über Rover gebucht, dazu gehören das Gassigehen, das Hundesitting, die Betreuung über Nacht und die Hundetagesbetreuung. Rover glaubt daran, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, die bedingungslose Liebe eines Hundes zu erfahren. Rover verbessert und erleichtert das Leben von Hundebesitzern und ihren geliebten Vierbeinern. Als "The Dog People" gibt Rover Haustierbesitzern ein ruhiges Gewissen, wenn diese von ihren Hunden getrennt sind, durch die Rover Garantie, einen 365-Tage-Support und das GPS-Kartenfeature für die Gassi-Services.

Im Jahr 2011 in den USA gegründet, brachte Rover noch mehr Hundebesitzer und Hundesitter zusammen, als das Unternehmen im Oktober 2018 die europäische Hundesitting-Plattform DogBuddy übernahm. Heute agiert das Unternehmen in zehn Ländern weltweit.

