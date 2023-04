Clark Germany GmbH

Tag der Arbeit: 3 Fakten zur Berufsunfähigkeit

Frankfurt

Die Bedeutung der Arbeitskraft und die Rechte der Arbeitnehmer:innen rücken am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, deutschlandweit in den Fokus. Für unsere Gesellschaft und Wirtschaft ist die Arbeit aller Menschen unverzichtbar, aber besonders für das eigene Leben ist die Arbeitskraft von enormer Bedeutung und sichert das Einkommen. Ein Verlust der Arbeitskraft kann daher sowohl gesamtgesellschaftlich als auch persönlich eine hohe Tragweite haben. Der digitale Versicherungsmanager CLARK hat drei Fakten zusammengetragen, die zeigen, wie sich Menschen in Deutschland für den Fall, dass sie nicht mehr arbeiten können, absichern und wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist.

1. Jede:r vierte arbeitende Mensch in Deutschland wird einmal berufsunfähig

Die Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben berufsunfähig zu werden, ist hoch und liegt bei 25 Prozent [1]. Dieser Tatsache sind sich allerdings nur 12 Prozent der Bundesbürger:innen bewusst [2]. Die Wahrscheinlichkeit für Berufsunfähigkeit ist dabei nicht zwingend abhängig vom ausgeübten Beruf - ob Dachdecker:in oder Steuerberater:in, das Risiko nicht mehr arbeiten zu können, ist für beide gegeben.

2. Knapp 5 Millionen Bundesbürger:innen befürchten Berufsunfähigkeit durch Depressionen

Vor 10 Jahren waren Erkrankungen des Skelett- und des Bewegungsapparats der Hauptgrund für Berufsunfähigkeit, mittlerweile sind es psychische Krankheiten. Depressionen oder Burn-outs sorgen dafür, dass Millionen von Menschen in Deutschland (zeitweise) in ihrem Beruf ausfallen und auf ihr gewohntes Einkommen verzichten müssen [3]. Allein aktuell befürchten immerhin 7 Prozent der Bundesbürger:innen, dass sie aufgrund von Depressionen eines Tages nicht weiterarbeiten können - das sind fast 5 Millionen Menschen in Deutschland [2].

Nur 10 Prozent der Deutschen haben die eigene Arbeitskraft abgesichert

Trotz der realen Chance, im Leben einmal berufsunfähig zu werden, sichern sich nur wenige Deutsche für den Fall der Fälle ab. Erschreckenderweise zeigen aktuelle Zahlen, dass nur 10 Prozent der Menschen hierzulande eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben [2].

