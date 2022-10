Deutscher Turner-Bund e. V. (DTB)

kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens

Turn-Team Deutschland am 13. November bei der SV 1845 Esslingen

Frankfurt

Mit dem bundesweiten Tag des Kinderturnens lädt der Deutsche Turner-Bund (DTB) in Kooperation mit der Bewegungsinitiative kinder Joy of Moving alle Kinder ein, in die Welt des Kinderturnens reinzuschnuppern. Die Familien erwartet ein spannendes Programm, bei dem alle Kinder das Kinderturnen ausprobieren können. Das Highlight in Esslingen: Beim Tag des Kinderturnens am 13. November bei der SV 1845 Esslingen e.V. werden Mitglieder des Turn-Team Deutschland ganz nach dem Motto "Von und mit den Großen lernen" anwesend sein.

Seit 2017 feiern die Deutsche Turnerjugend (DTJ) und der Deutsche Turner-Bund (DTB) am zweiten Novemberwochenende den Tag des Kinderturnens. Jedes Jahr beteiligen sich deutschlandweit hunderte Vereine an der Aktion und öffnen ihre Türen, um Kindern einen bewegt-bewegenden Tag zu bescheren. Seit 2021 ist die Bewegungsinitiative kinder Joy of Moving Partner des Aktionstags.

Auch die SV 1845 Esslingen e.V. nimmt an der Aktion teil: Am 13. November zwischen 10.00 und 15.00 Uhr erwartet Interessierte ein ganz besonders erlebnisreicher Tag rund um das Kinderturnen: So wird beim "kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens" in Esslingen auch das Turn-Team Deutschland mit dem Vize-Europameister am Reck von 2021 und kinder Joy of Moving-Botschafter Andreas Toba, die aktuelle Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz sowie Nick Klessing, Felix Remuta sowie die Rhythmische Sportgymnastin Margarita Kolosov vor Ort sein. Sie geben den Kids Tipps und Tricks an die Hand und werden selbstverständlich auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus hat die DTJ eigens für den Tag des Kinderturnens das "Das kann ich schon!"-Abzeichen zusammengestellt. Im Rahmen des Aktionstages können die Kinder ausgewählte Übungen absolvieren und erhalten als Belohnung eine Urkunde und ein Abzeichen. Die Übungen sind so gewählt, dass sie Kindern Vertrauen in ihren Körper vermitteln und ihnen zeigen, was sie schon alles können.

Neben dem Turn-Team Deutschland und dem "Das kann ich schon!"-Abzeichen können sich alle Kids im "kinder Joy of Moving-Turnparcours" an abwechslungsreichen Turnelementen ausprobieren.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter: Anmeldung I Tag des Kinderturnens Esslingen

Selbstverständlich können Kurzentschlossene auch spontan vorbeischauen.

Über kinder Joy of Moving

kinder Joy of Moving ist eine Initiative von Ferrero, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu begeistern. kinder Joy of Moving vermittelt Kindern und Jugendlichen Spaß am Sport und bietet ihnen die Möglichkeit, sich durch gezieltes Training mit professioneller Unterstützung sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Seit 2006 setzt sich kinder Joy of Moving bereits erfolgreich im Bereich Leichtathletik für das Deutsche Sportabzeichen ein. Seit 2011 arbeitet kinder Joy of Moving mit dem Basketball Verein ALBA BERLIN zusammen, um Kinder für Basketball zu begeistern. Anhand eines eigens entwickelten Trainingskonzepts erlernen die Kinder die Grundlagen des Sports. Seit 2018 ist kinder Joy of Moving Partner der Radrennen Eschborn-Frankfurt und der Deutschland Tour und begeistert Kinder und Jugendliche für das Radfahren. Seit September 2020 ist kinder Joy of Moving Partner des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Mit der neuen Partnerschaft möchte kinder Joy of Moving Kinder und Jugendliche für das Turnen begeistern und für mehr Sport und Bewegung motivieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.kinderjoyofmoving.de

Über den Deutschen Turner-Bund (DTB)

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) ist als Verband für Turnen und Gymnastik mit circa 5 Millionen Mitgliedern, rund 18.000 Vereinen, 22 Landesturnverbänden (LTV) und 227 regionalen Gliederungen der zweitgrößte Spitzensportverband im deutschen Sport. Die eigenständige Jugendorganisation des DTB, die Deutschen Turnerjugend (DTJ) ist mit über 1,8 Millionen Mitgliedern der größte Kinder- und Jugendverband Deutschlands. Mit seinen Marken "Kinderturnen", "Turnen" und der "Gymwelt", bietet der DTB eine Vielfalt an Möglichkeiten für ein gesundes, aktives und bewegtes Leben.

Original-Content von: Deutscher Turner-Bund e. V. (DTB), übermittelt durch news aktuell