HIVENTURES INVESTIERT IN EIN UNGARISCHES STARTUP, DAS EINE ZUKUNFT OHNE BARRIEREN SCHAFFT

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire)

Access4you bietet detaillierte und zuverlässige Informationen über die Barrierefreiheit der baulichen Gegebenheiten für Menschen mit Behinderungen und Immobilienbesitzer. Das 2019 gegründete Social-Impact-Startup verfügt über ein einheitliches Leitsystem, das Zielgruppen auf der ganzen Welt bei der Navigation helfen und gleichzeitig die Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele (ESG) von Unternehmen effektiv unterstützt. Mit einer Investition in Höhe von 950.000 EUR von Hiventures, dem größten ungarischen VC, baut das Unternehmen nun sein Partnernetzwerk in internationalen Märkten aus.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben 15 % der Weltbevölkerung - etwa 1,3 Milliarden Menschen - eine Behinderung. Um ein unabhängiges Leben führen zu können, müssen sie planen, bevor sie sich an unbekannte Orte begeben und dort bewegen.

„Wir glauben, dass der erste Schritt zur (Wieder-)Eingliederung von Menschen mit Behinderungen die Barrierefreiheit und zuverlässige, detaillierte Informationen über ihre Umgebung sind. Das Access4you® -Zertifikat gewährleistet, dass zertifizierte Informationen zur Barrierefreiheit des jeweiligen Standorts in unserer Datenbank, auf unserer Website und in unserer mobilen App für Menschen mit Mobilitäts-, Seh-, Hör- und kognitiven Beeinträchtigungen kostenlos zur Verfügung stehen. Das ist nicht nur gut für die Gesellschaft, sondern auch für die Unternehmen. Immobilieneigentümer können das Zertifikat nutzen, um den Wert ihrer Immobilie zu steigern und zertifizierte Daten in ihre ESG-Berichte aufzunehmen, während unsere akkreditierten Partner Geschäftsmöglichkeiten mit echter sozialer Wirkung erhalten", so Balázs Berecz, Gründer und CEO von Access4you, der selbst seit 15 Jahren im Rollstuhl sitzt.

Die Barrierefreiheit und der Mangel an detaillierten, zuverlässigen Informationen sind globale Herausforderungen. Aus diesem Grund hat Access4you im Jahr 2022 mit seiner internationalen Expansion begonnen und arbeitet neben Ungarn bereits in der Tschechischen Republik, Rumänien und Indien mit Hilfe eines akkreditierten Partnernetzwerks, zu dem Colliers und Bureau Veritas gehören. „Durch den Ausbau unseres internationalen Partnernetzwerks arbeiten wir gemeinsam an einer barrierefreien Welt", so der Gründer weiter.

„Wir streben danach, langfristiges Kapital bereitzustellen, um Startups zu unterstützen, die neben ihren wirtschaftlichen Ergebnissen auch positive Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben. Access4you passt perfekt zu diesen Parametern. Die wachsenden Markttrends, die internationale Skalierbarkeit und das eng verbundene Team haben uns weiter motiviert, zu investieren", betonte Dénes Szluha, Leiter der Startup Business Unit von Hiventures.

Informationen zu Hiventures

Hiventures, Teil der ungarischen MFB-Gruppe, unterstützt mit seinem Kapital und seinen Fachkenntnissen das gesamte ungarische unternehmerische Ökosystem, einschließlich innovativer Startups mit großem Wachstumspotenzial, traditioneller KMU und großer Unternehmen.

