Mehr Ökosiegel, weniger Einwegartikel aus Plastik, Zusammenarbeit mit Plan International

Dänische Interiorkette Søstrene Grene veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Seit 2016 hat die dänische Lifestyle-Marke Søstrene Grene ihre Expansion in Deutschland konsequent vorangetrieben. Bei allen Wachstums-Ambitionen hat das Thema Nachhaltigkeit für das Familienunternehmen stets Priorität. Nun hat Søstrene Grene seinen ersten CSR-Report veröffentlicht und gewährt transparent Einblicke in seine Nachhaltigkeits-Initiativen und -Ziele.

Søstrene Grene in Deutschland: eine Erfolgsgeschichte

Im Sommer 2016 eröffnete die dänische Interiorkette ihren ersten deutschen Store in Hamburg. Seither erobert die Marke die Interior-Herzen der Republik und hat sich fest in Deutschland etabliert. Mittlerweile gibt es 52 Stores im ganzen Land, damit ist Deutschland der zweitgrößte Markt von Søstrene Grene außerhalb Dänemarks.

Mit mehr als 3,8 Millionen Followern in den Sozialen Medien UND mehr als 240 Stores in 15 Ländern ist Søstrene Grene in ganz Europa zu einem Begriff geworden. Die Stores sind bei den Kunden überaus beliebt - dank ihrer charmant verwinkelten Gänge und ihrem Angebot an skandinavischem Interior Design, Kleinmöbeln, Hobby- und DIY-Artikeln, Küchenzubehör, Spielzeug und weiteren Produktkategorien. In diesem Jahr hat das Unternehmen die Expansion mit dem Launch von Onlineshops in Dänemark und Deutschland weiter vorangetrieben; weitere sind in Planung.

Teil der Unternehmensstrategie

Bereits seit den Anfängen im Jahr 1973 hat Nachhaltigkeit bei Søstrene Grene einen sehr hohen Stellenwert. Sie ist Teil der Unternehmensstrategie und fest in den Grundmanifesten des Unternehmens verankert. Verantwortung wollen die Dänen dabei nicht nur auf globaler, sondern auch auf lokaler Ebene übernehmen.

"Bei Søstrene Grene möchten wir unseren Kund*innen ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten. Es soll aber immer auch ein Erlebnis sein, bei dem sie sich wohl, sicher und geborgen fühlen", erklärt CEO Mikkel Grene. "Unsere Kunden sollen darauf vertrauen können, dass unsere Produkte nachhaltig, frei von schädlichen Stoffen und nicht zuletzt unter fairen Bedingungen gefertigt worden sind."

Um die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Verantwortung für Mitarbeiter*innen und Kund*innen sichtbar und erlebbar zu machen, hat das Unternehmen das Thema zu einem integrierten Teil seiner übergreifenden Businessstrategie gemacht. "Wir müssen Verantwortung und Nachhaltigkeit in alle unsere Prozesse einbeziehen, und wir werden darauf in den kommenden Jahren einen klaren Schwerpunkt legen", so Mikkel Grene. "Wir können auf viele unserer Initiativen bereits sehr stolz sein. Das alles ist ein großes Stück Arbeit, und wir wollen unter den Besten in diesem Bereich sein."

Die Nachhaltigkeitsziele

In seinem neuen CSR-Report legt Søstrene Grene nicht nur seine Nachhaltigkeits-Philosophie offen, sondern benennt auch konkrete Ziele und Handlungsfelder, z.B.:

- Bis zum Ende des Jahres 2022 sollen alle aus Holz gefertigten Möbel, Spielzeugartikel und Küchengeräte der Marke aus FSC®-zertifiziertem Holz sein.

- Bis zum Ende des Jahres 2021 sollen alle Papp- und Papierverpackungen für den E-Commerce FSC®-zertifiziert sein; darüber hinaus liegt ein allgemeiner Schwerpunkt auf der Vermeidung von Transportwegen und Produktverpackungen.

- Bis zum Ende des Jahres 2022 sollen 90 % aller Textilprodukte von Søstrene Grene (ausgenommen Möbel, Aufbewahrungs- und Dekoartikel) OEKO-TEX®- oder GOTS-zertifiziert sein; darüber hinaus werden mehr Produkte aus recycelten Materialien eingeführt.

Sichere Produkte für einen sicheren Einkauf

Um seinen Kundinnen und Kunden mehr Sicherheit zu bieten, wird Søstrene Grene künftig noch transparenter über Themen wie Produktsicherheit und das Testen auf schädliche Substanzen berichten. Zudem legt das Unternehmen den Schwerpunkt auf neue Produkte, die geprüft und mit Zertifizierungen sowie Nachhaltigkeits-Labels verifiziert sind. "Wir erhalten oft Anfragen zu den Inhaltsstoffen und Materialien unserer Produkte und wie sie hergestellt werden", berichtet Liv Vestergaard, Leiterin Quality & Compliance bei Søstrene Grene. "Wenn wir ein neues Produkt herausbringen, hat es ein langes Testverfahren durchlaufen, das Qualitäts- und Sicherheitskontrollen sowie chemische und physikalische Prüfungen umfasst, so dass es sicher in der Benutzung ist und die rechtlichen Vorgaben erfüllt. In vielen Fällen gehen unsere eigenen Anforderungen über die rechtlich vorgeschriebenen hinaus. Darüber hinaus haben wir den Ehrgeiz, noch mehr Produkte mit freiwilligen Zertifizierungen und Labels wie FSC®, dem Nordic Ecolabel und GOTS einzuführen, denn sie erweitern das sichere Einkaufserlebnis noch einmal."

Søstrene Grene ist außerdem Mitglied von amfori BSCI, einer internationalen Initiative für Management und Auditierung von Lieferanten. amfori BSCI hat mehr als 2.000 internationale Mitgliedsunternehmen. Der Code of Conduct verbietet unter anderem Kinderarbeit, Korruption und Diskriminierung und stellt die Gesundheit und Sicherheit von Arbeiter*innen in den Produktionsstätten sicher.

Unterstützung für die Bildung benachteiligter Mädchen in Kooperation mit Plan International

Ein Teil der CSR-Initiativen von Søstrene Grene umfasst die Arbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen. So wurde aktuell die Kooperation mit Plan International verlängert, bei der die Bildung benachteiligter Mädchen in Ostafrika gefördert wird.

"Das Thema Gleichberechtigung liegt uns sehr am Herzen, und besonders die Bildung von Mädchen spielt beim Kampf der Entwicklungsländer gegen Armut eine große Rolle. Daher möchten wir die wichtige Arbeit von Plan International in diesem Bereich unterstützen. Als Teil der Kooperation verkaufen wir online und in unseren Läden ausgewählte Produkte, bei denen ein Teil des Kauferlöses als Spende in die Bildung von Mädchen in Ostafrika fließt. Mit 90 Millionen Besucher*innen in unseren Stores und vielen Followern auf Social Media glauben wir, dass wir helfen können, diese wichtige Botschaft zu streuen", so Mikkel Grene.

Digitale Transformation

Die Nachhaltigkeitsinitiative von Søstrene Grene kommt zu einer Zeit, in der das Familienunternehmen sich inmitten einer digitalen Transformation befindet; dazu gehören der Launch von Onlineshops in verschiedenen Märkten und der Fokus auf ein besseres und stärker personalisiertes Einkaufserlebnis, sowohl on- wie auch offline.

"Wir möchten mit Søstrene Grene die digitale Führung im europäischen Handel übernehmen. Wir befinden uns in einer sehr umfassenden Transformation, die vor drei Jahren begonnen hat und unser Unternehmen für die Zukunft aufstellen soll. Da ist es ganz selbstverständlich, dass wir Verantwortung und Nachhaltigkeit in unsere vielen neuen Initiativen integrieren. Das bedeutet uns und unseren Kund*innen viel", erläutert Mikkel Grene.

Der neue CSR-Report des Unternehmens sowie ein Video zum Thema Verantwortung sind auf der Website von Søstrene Grene abrufbar: https://sostrenegrene.com/de/verantwortung

Über Søstrene Grene:

Søstrene Grene ist eine dänische Einzelhandelskette, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Alltag mit ästhetischem Design, Kreativität und Freude zu bereichern - und das einzigartige Lebensgefühl zu vermitteln, das die Dänen 'hygge' nennen: diesen besonderen Zustand der Zufriedenheit, Wärme und Achtsamkeit.

Das Unternehmen bietet ein breit gefächertes Sortiment aus Wohnaccessoires, Küchenartikeln, Bastel- und DIY-Bedarf, Partyaccessoires, Schul- und Bürobedarf, Spielzeug und Saisonware. Mit einem ständig wechselnden Sortiment und Preisen, die nie höher sind, als sie unbedingt sein müssen, will das Familienunternehmen einen Raum schaffen, in dem seine Kunden die Søstrene Grene Welt entdecken und ihre eigene Kreativität entfalten können.

Das Herz der Marke sind Anna und Clara Grene; zwei Schwestern, die unermüdlich und mit viel Liebe daran arbeiten, den Alltag ein kleines bisschen schöner zu gestalten. Die Inspiration für die Charaktere der beiden Schwestern entspringt der Familie Grene - der Familie, die Søstrene Grene 1973 gegründet hat und das Unternehmen bis heute leitet. Søstrene Grene ist in 17 Ländern mit mehr 240 Stores vertreten, und für die Zukunft sind weitere Eröffnungen geplant.

Erfahren Sie mehr über Søstrene Grene unter www.sostrenegrene.com/de oder in unserer Pressemappe auf https://press.sostrenegrene.com/

