Too Good To Go GmbH

Zeig her deinen Teller! - So wichtig sind die kulinarischen Vorlieben beim Dating

2 Audios

251103_BmE_EssenUndDating.mp3

MP3 - 2,0 MB - 02:09 Download Your browser does not support the audio element.

251103_OTP_EssenUndDating.mp3

MP3 - 2,4 MB - 02:37 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: "Liebe geht durch den Magen!" Den Spruch kennt wirklich jeder und jede. Und tatsächlich gehören Essen und Liebe untrennbar zusammen. Denn zum einen findet das erste Date meist in einem Restaurant, Imbiss oder Café statt, und zum anderen sagen die kulinarischen Vorlieben einiges über den potenziellen Partner aus. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage im Auftrag von "Too Good To Go" - der App gegen Lebensmittelverschwendung. Mehr dazu verrät uns jetzt mein Kollege Mario Hattwig.

Sprecher: Mehr als die Hälfte der Deutschen hat schon einmal Online-Dating ausprobiert und versucht, das perfekte Match zu finden, wo einfach alles passt. Und da kommt es vor allem auf Werte und Ziele an, erklärt die Dating-Expertin Annalena Zurhorst.

O-Ton 1 (Annalena Zurhorst, 22 Sek.): "Und wenn das schon nicht passt und wenn man da schon merkt, man hat ganz andere Vorstellungen, kann das für die Beziehung echt schwer werden. Und da spielt natürlich, wie auch erwartet, Essen eine riesen Rolle. Da geht es nicht darum, mag ich ein bisschen was anderes als der andere, sondern isst der eine vegan und der andere liebt Fleisch oder achtet der eine auf gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit und der andere isst am liebsten die ganze Zeit Fast Food."

Sprecher: Genau deshalb lohnt sich beim ersten Date der Blick auf den Teller.

O-Ton 2 (Annalena Zurhorst, 27 Sek.): "Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die 'Too-Good-To-Go'-Umfrage gucken, dann sieht man, dass mehr als ein Drittel der Befragten lieber gemeinsam Essen rettet, als das Geld für einen Restaurantbesuch auszugeben. Und so ein nachhaltiger Umgang mit dem Essen steht bei ganz vielen Menschen oft für Achtsamkeit und es steht für Empathie. Also das heißt, Menschen, die nachhaltig denken und handeln, sind oft deutlich weniger auf sich und auf die eigenen kurzfristigen Bedürfnisse fixiert."

Sprecher: Das ist sympathisch und kommt immer gut an. Aber auch der Geschmack muss stimmen.

O-Ton 3 (Annalena Zurhorst, 21 Sek.): "Tatsächlich sind ähnliche kulinarische Vorlieben immerhin für fast die Hälfte der Befragten wichtig und im Umkehrschluss kann man sagen, dass verschiedene Geschmäcker somit sogar eher eine klassische 'Red Flag' sind. Und genau das sind aber gute Nachrichten für alle 'Pizza-Hawaii'-Liebhaber und unsere berühmten 'Butter-unter-Nutella'-Fans: Hier gibt es ganz viele Gleichgesinnte."

Sprecher: Abgesehen vom Essen, sollte natürlich auch der Humor passen. Das ist den meisten sogar wichtiger als das Aussehen. Außerdem spielt auch Geld eine große Rolle.

O-Ton 4 (Annalena Zurhorst, 26 Sek.): "Und da geht es null darum, wer verdient wie viel, sondern es geht vielmehr darum, haben wir ähnliche Vorstellungen davon, wie mit Geld umzugehen ist? Und was ich immer wieder in meiner Arbeit merke, ist, dass Menschen, die bedacht und vorausschauend mit Geld umgehen, eine ganz andere Sicherheit und Verlässlichkeit auf den anderen ausstrahlen. Und das ist super attraktiv. Und deswegen ist mein wichtigster Tipp, dass ihr offen über den Umgang mit Geld sprecht und hier für klare Verhältnisse sorgt."

Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Lebensmittelretter und -retterinnen gelten als besonders gutes Match. Mehr über die aktuelle Umfrage und alles rund ums Thema "Lebensmittelrettung" gibt's im Netz unter toogoodtogo.com oder direkt in der "Too Good To Go"-App.

Original-Content von: Too Good To Go GmbH, übermittelt durch news aktuell