Hamburg wird neuer Heimathafen des Masters in Real Estate der EBS Universität

REaL Foundation als Schlüsselpartner für Vernetzung, Praxis und Karrierestart

Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht (EBS) verlegt ihr Masterprogramm in Real Estate zum Herbstsemester 2025 nach Hamburg. Damit positioniert sich der neu ausgerichtete Studiengang künftig in einer der wirtschaftsstärksten Metropolregionen Deutschlands - und zugleich im Zentrum führender Immobilienunternehmen, Projektentwickler und Investmenthäuser. Mit dem Standortwechsel verknüpft die EBS ihr akademisch fundiertes Curriculum mit einem urbanen Ökosystem, das ideale Bedingungen für projektorientiertes Lernen, berufsnahe Erfahrungen und persönliche Entwicklung bietet. Als strategischer Partner begleitet die Real Estate and Leadership Foundation e. V. (REaL Foundation) die Verlagerung - und wird künftig noch intensiver zur Brücke zwischen Hochschule und Branche.

Die Hansestadt zählt zu den dynamischsten Immobilienmärkten Europas. Themen wie nachhaltige Stadtentwicklung, digitale Geschäftsmodelle, ESG-konforme Investitionen und urbane Infrastruktur prägen den wirtschaftlichen Diskurs - und eröffnen Studierenden ein anspruchsvolles wie zukunftsgerichtetes Lernumfeld. Mit dem neuen Standort unterstreicht die EBS ihr Selbstverständnis als praxisnahe Ausbildungsstätte für Führungskräfte von morgen.

REaL Foundation als Bindeglied zur unternehmerischen Praxis

Die strategische Weiterentwicklung des Programms resultiert aus der wachsenden Nachfrage nach Studienplätzen in urban geprägten Wirtschaftsregionen und basiert auf der intensiven Kooperation mit der REaL Foundation - einem Netzwerk führender Unternehmerpersönlichkeiten und Immobilienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Die Foundation unterstützt das Studienprogramm auf mehreren Ebenen: durch Co-Teaching, Unternehmensbesuche, Exkursionen, Mentoringformate sowie durch Vermittlung von interdisziplinären Werkstudentenstellen und Praxisprojekten.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die über Jahre erfolgreich mit der REaL Foundation erprobte direkte Verlagerung von Unterrichtseinheiten in verschiedene Unternehmen. Die so entstehende Vielfalt an Perspektiven - etwa auf die Finanzierung, Planung und Umsetzung desselben Projekts - vermittelt ein vertieftes Verständnis für die Komplexität unternehmerischer Entscheidungen.

"Mit diesem Schritt stärken wir das Werteversprechen der EBS, eine exzellente Ausbildung in enger Zusammenarbeit mit Unternehmenspartnern anzubieten. Die intensivierte Kooperation mit der REaL Foundation eröffnet unseren Studierenden sowohl ein exzellentes Netzwerk, als auch einen einzigartigen direkten Zugang zu unternehmerischer Realität unterschiedlichster Akteure und Fachdisziplinen - schlicht darauf ausgerichtet, die Herausforderungen der Zukunft innovativ, erfolgreich und verantwortungsvoll zu lösen", erklärt Nikolas Müller, Leiter des EBS Real Estate Management Institute.

"Die Stärkung der universitären immobilienwirtschaftlichen Ausbildung in Hamburg ist genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Die nächste Unternehmer-Generation kann hier die Fähigkeiten erlernen, die nötig sind, um wirtschaftliche Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Branche zu finden. Dafür tragen wir als REaL-Foundation Verantwortung und setzen gemeinsam mit der EBS Universität einen Fokus auf die Förderung der entscheidenden Kompetenzen Unternehmertum, Interdisziplinarität und gesellschaftliche Verantwortung", sagt Alexander Knälmann, Mitglied des Vorstands der REaL Foundation sowie Geschäftsführer und Gründer von apoprojekt.

Flexible Studienstruktur für Beruf und Studium

Das Vollzeitprogramm bietet mit einem Work-Study-Modell größtmögliche Flexibilität: Die Lehrveranstaltungen konzentrieren sich auf bis zu drei Wochentage - so bleibt Raum für berufliche Praxiserfahrung, etwa in Form von Werkstudententätigkeiten. Präsenzphasen am Ursprungsstandort Oestrich-Winkel - etwa beim Onboarding und einer Frühlingsakademie - runden das Studienerlebnis ab.

Akademischer Anspruch und internationale Anerkennung

Der Master in Real Estate bleibt RICS-akkreditiert und kombiniert klassische immobilienwirtschaftliche Grundlagen mit Inhalten aus den Bereichen des Planens- und Bauens, der Ingenieurwissenschaften und mit Leadership Kompetenzen.

Ergänzt wird das Curriculum durch Module zu Digitalisierung, Data Analytics und Python - zentrale Kompetenzen für datengetriebene Geschäftsmodelle in der Branche.

Weitere Informationen zum Master in Real Estate an der EBS Universität unter: www.ebs.edu/MScRE

Über die EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Die EBS Universität ist eine der führenden privaten Wirtschaftsuniversitäten. Sie ist eine Einheit des gemeinnützigen Stiftungsunternehmens SRH, einem führenden Anbieter von Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen, der gegenwärtig über 20.000 Studierende ausbildet. Aktuell lernen und forschen an der EBS rund 2200 Studierende und Doktoranden. Die EBS Business School, älteste private Hochschule für Betriebswirtschaftslehre in Deutschland, bildet seit 1971 Führungspersönlichkeiten mit internationaler Perspektive aus. Die EBS Law School, die juristische Fakultät, bietet seit 2011 ein vollwertiges, klassisches Jura-Studium mit dem Abschlussziel Erste Juristische Prüfung (Staatsexamen) und wirtschaftsrechtlichen Schwerpunktbereichen sowie einem integrierten Master in Business (M.A.) an. Mit ihrem Weiterbildungsangebot der EBS Executive School unterstützt die Universität Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft. www.ebs.edu

Über die Real Estate and Leadership Foundation

Die Real Estate and Leadership Foundation e.V. ist ein gemeinnütziger, im Jahr 2015 gegründeter Verein mit Sitz in Hamburg. Zweck des Vereins ist die Förderung von Lehre und Forschung zu interdisziplinären, schnittstellenübergreifenden und Leadership-Themen der Immobilienwirtschaft. Prioritäre Maßnahme ist die Förderung von Lehrangeboten, die diese Themen vermitteln sollen - in Theorie und Praxis. Dabei fokussiert sich die Real Estate and Leadership Foundation e.V. bewusst auf den Raum Hamburg und die EBS Universität. Charakteristisch für die Arbeit ist der enge Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie die Überzeugung, dass relevante Aufgaben und Fragestellungen der Immobilienbranche eine interdisziplinäre Herangehensweise brauchen. Zu den Gründungs-Mitgliedern der REaL Foundation gehören namhafte Unternehmen der Immobilienbranche und persönliche Mitglieder aus der Hamburger Kaufmannschaft. https://www.real-foundation.net

