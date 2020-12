Corona Schnelltest zwischen Kunst und Klassik / Berliner Galerie DNA in der Auguststrasse verwandelt sich in eine Corona-Schnelltest-Station / Ergebnis und Attest innerhalb von 30 Minuten per Email

Rosalita Life

In Berlin eröffnet die erste Corona Teststation in einer Kunstgalerie. Mitten auf der Galerienmeile in der Auguststrasse in Berlin-Mitte nahe dem Hackeschen Markt können sich ab jetzt bis Anfang Februar Menschen unter medizinischer Aufsicht einem Corona Schnelltest unterziehen - in angenehmer Atmosphäre zwischen Kunstwerken und bei klassischer Musik. Der Test verläuft unkompliziert und schnell, sowie durch ein speziell entwickeltes digitales System komplett kontaktlos.

Die neue Aktionsgalerie, kurz DNA in der Berliner Auguststrasse 20 hat seit Ihrer Gründung 2001 immer wieder die Grenzen dessen verschoben, was von einer traditionellen Galerie erwartet wird. Der Name ist Programm. Aktionskunst und digitale Medien sind die wesentliche Basis. Corona verlangt Kreativität und Antworten.

Menschen, die sich in Berlin testen lassen wollen, müssen in die Arztpraxis, ins Krankenhaus oder in eine der öffentlichen Teststationen. Die Atmosphäre dort wird als unangenehm und deprimierend empfunden.

Die Räume der Galerie eignen sich besonders gut, um bestmöglich die Hygienemaßnahmen zu wahren. Getestet wird mittels Antigen und PCR-Tests. Durchgeführt werden die Tests von medizinischem Personal. Die in Deutschland hergestellten PCR Labor Tests entsprechen den Vorgaben für anstehende Reisen und für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Im privaten und beruflichen Bereich sollen die Antigentests vor allem Familie, Freunde, Mitarbeiter und Kollegen schützen. Dazu finden zertifizierte, vom Bundesministerium für Gesundheit zugelassene Antigen Schnelltests von Firmen wie Roche oder Siemens Anwendung.

Der Antigen Schnelltest kostet 49,00 Euro und das Ergebnis gibt es innerhalb von 30 Minuten via Email. Der PCR-Test kostet 99,00 Euro und wird innerhalb eines Tages vom Labor mitgeteilt.

Wer sich testen lassen möchte, kann unter www.schnelltestberlin.de einen Termin buchen oder einfach so vorbeikommen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 08:00 - 19:00 Uhr und Samstag - Sonntag von 09:00 - 18:00 Uhr.

