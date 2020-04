Neu, extra sicher und Red Dot prämiert: Reboarder i-Spin Safe von Joie

Allison GmbH

Ausgezeichnetes Design trifft auf maximale Sicherheit: Der neue Reboarder Joie i-Spin Safe hat den Red Dot Award:Product Design 2020 erhalten. Zudem hat der ausschließlich rückwärts zu verwendende Autokindersitz den schwedischen Plus Test erfolgreich absolviert.

Verkehrssicherheitsexperten und Ärzte empfehlen, dass Kinder so lange wie möglich rückwärts-gerichtet im Auto sitzen. Diese Empfehlung setzen die Kindersitzexperten von Joie im i-Spin Safe gestalterisch exzellent um. Der Sitz darf deshalb ab sofort die Auszeichnung Red Dot tragen.

Nur wenige Autokindersitze bestehen schwedischen Plus Test

Damit nicht genug: Der i-Spin Safe hat zusätzlich den schwedischen Plus Test bestanden, der als Test mit höchsten Anforderungen gilt. Durchgeführt vom VTI, dem schwedischen Straßen- und Verkehrsforschungsinstitut, konzentrieren sich die Prüfer auf die besonders empfindliche Hals-Nacken-Partie. Beim Test wird der Schlitten ausgehend von einer Anfangsgeschwindigkeit von 56 km/h innerhalb einer Distanz von etwa einem halben Meter komplett abgebremst. Dabei wirken enorme Kräfte auf das Kindersitzsystem ein. Kann der Sitz diese Kräfte aufnehmen und ableiten, wird die Belastung auf das Kind minimiert.

Der Joie i-Spin Safe meistert diese Herausforderung bravourös und gehört damit ab sofort zu den wenigen, ausschließlich rückwärtsgerichteten Sitzen, die den schwedischen Plus Test erfolgreich absolviert haben.

Sicher und komfortabel Autofahren mit Kind

Zum Ausstattungspaket des Preisträgers gehören innovative Seitenaufprallschutzelemente, die automatisch mit dem Festziehen des Gurtes ausklappen und so zuverlässig die Fehl-bedienung verhindern. Ein zusätzlicher Kopf- und Nackenschutz sowie flexibel anpassbare Kopfstütze, Neigungswinkel und mehrteilige Neugeboreneneinlage sorgen dafür, dass Babys und Kleinkinder bis circa vier Jahre gleichermaßen sicher und komfortabel unterwegs sind. Der Reboarder kommt ab Geburt bis 105 cm zum Einsatz und lässt sich für einen leichten Ein- und Ausstieg per Knopfdruck auf der Basisstation drehen. Die Installation mit Isofix und einem 12-fach verstellbaren Stützfuß garantiert maximale Stabilität im Fahrzeug.

Der i-Spin Safe ist voraussichtlich ab Juni 2020 im Fachhandel erhältlich (UVP 399,95 EUR inkl. Basisstation).

Über den Red Dot Award:

Der Red Dot Award wird in seinen Ursprüngen seit 1955 vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen organisiert und ist einer der anerkanntesten Designwettbewerbe der Welt. Eine internationale Jury setzt sich während eines mehrtägigen Auswahlprozesses mit jedem Produkt intensiv auseinander und prämiert ausschließlich die Einreichungen, die sich durch ihre besonders gute Gestaltung von vergleichbaren Produkten auf dem Markt abheben. Im Jahr 2020 beteiligten sich Hersteller und Gestalter aus 60 Ländern mit mehr als 6.500 Produkten.

Weitere Informationen unter https://www.red-dot.org/de

Über Joie:

Von Eltern für Eltern: Joie begeistert mit intelligentem Design und fröhlichen Produkten, die einfach zu handhaben sind und den Alltag mit Kindern erleichtern. 2011 gegründet von befreundeten Eltern in Großbritannien, hat sich Joie mittlerweile in ganz Europa zu einem beliebten Familienbegleiter entwickelt. Ob Autositze, Kinderwagen, Hochstühle, Babywippen oder Reisebetten - Joie legt großen Wert auf die höchsten Standards in Sicherheit, Design und Technik. Die Produkte werden in Deutschland und Österreich von der Allison GmbH mit Sitz in Frankenthal vertrieben. Für noch mehr Freude im Leben mit Kindern!

Weitere Informationen unter www.de.joiebaby.com, https://www.facebook.com/JoieBabyGermany, www.instagram.com/joiebaby_de/

