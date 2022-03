Heiko Saxo Management

Russian Peace MiG

EU shows teeth: Erste MiG hebt von Deutschland ab

Für Frieden und Freiheit

London, Berlin, Brüssel, Kiew (ots)

Concept Creator Heiko Saxo: "Wir heben einfach ab- für Frieden, Liebe und Freiheit- in die richtige Richtung. Alle Energie vereint für menschliche Werte gegen den Krieg."

https://youtu.be/TG33AVRyyOM

Bereits vor 10 Jahren in der Nähe von Berlin auf dem ehemaligen Militärflugplatz, dem heutigen Luftfahrtmuseum Finowfurt, hob Heiko Saxo mit einer MiG23S ab. Die an 2 Kranen abhebende MiG 23S, die Heiko Saxo in 3 Wochen mit Farben der Hoffnung und 24 Karat Gold geschaffen hat, ist sein Symbol gegen den Krieg.

Sein Statement: An alle Armeen der Welt: Vergoldet eure Flugzeuge und Raketen, bemalt eure Panzer- Schwerter zu Pflugscharen. Sonst wird das eingeschmolzene Metall eurer Waffen zu Kreuzen auf euren Gräbern!

Der Visionär und Künstler startet erneut seine Botschaft: "Golden Hearts Never Die"

First MiG takes off from Germany for peace and freedom all over the world.

