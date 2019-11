Zevenheuvelenloop

Spektakuläres Finish beim 36. Nimweger NN Zevenheuvelenloop: Äthiopierin Letesenbet Gidey läuft Weltrekord

Nimwegen, Niederlande (ots)

15 Kilometer in 44:20 Minuten: Letesenbet Gidey präsentierte sich beim 36. NN Zevenheuvelenloop in Hochform und lief als erste Läuferin weltweit die 15-Kilometer-Distanz unter 45 Minuten. Damit unterbot sie die bisherige Bestmarke der Kenianerin Joyciline Jepkosgei um über eine Minute. Jepkosgei hatte 2017 in Prag mit 45:37 Minuten auf 15 Kilometern den Weltrekord geholt. Dass die Weltspitze der Läufer unter den 33.000 Teilnehmern des Zevenheuvelenloops vertreten war, zeigten auch die Ergebnisse der Männer: Nach einem spannenden Endspurt gewann Stephen Kissa aus Uganda die 15-Kilometer-Strecke mit einer Zeit von 41:49 Minuten.

Weitere Informationen zum "Rennen des Jahres" auf www.nnzevenheuvelenloop.nl/de.

